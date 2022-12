Thomas Reis will auf Schalke "sinnvoller arbeiten"

IMAGO/Revierfoto

Cheftrainer beim FC Schalke 04: Thomas Reis

Erst seit kurzer Zeit ist Thomas Reis Cheftrainer beim FC Schalke 04. Der Ex-Bochumer hat in den wenigen Wochen aber schon weitreichende Änderungen beim abstiegsbedrohten Bundesligisten durchgedrückt. Unter anderem veränderte er das Aufgabengebiet von Assistenzcoach und Klub-Ikone Mike Büskens. Die Maßnahmen hat der 49-Jährige intern klar kommuniziert, wie er nun hervorhob.

Wenn die Fußball-Bundesliga für den FC Schalke 04 am 21. Januar mit der Auswärtspartie gegen Eintracht Frankfurt fortgesetzt wird, sitzt Mike Büskens nicht wie üblich auf der Bank der Gäste. Der lebenden Vereinslegende wurde vom neuen Cheftrainer Thomas Reis ein gänzlich neues Aufgabengebiet zugewiesen, das weit weg von der Arbeit an der Seitenlinie ist. Künftig arbeitet Büskens als "Verbindungstrainer", er soll die jungen Talente an die Profis heranführen.

Neben Büskens verliert auch Reis' Vorgänger auf der Trainerbank, Matthias Kreutzer, seinen Platz. Der gelernte Spieleranalyst, der nach der Entlassung von Dimitrios Grammozis die Partie gegen Hertha BSC interimistisch geleitet hatte, nimmt künftig auf der Tribüne Platz und steht mit dem nunmehr alleinigen Co-Trainer Markus Gellhaus in Kontakt. Zudem wurde der Vertrag mit Beniamino Molinari aufgelöst.

FC Schalke 04: Reis teilte Entscheidungen "persönlich" mit

Das erklärte Ziel des Schalke-Trainers: Auf der Bank soll künftig mehr Ordnung herrschen. Für die Spieler soll klar sein, wer das Sagen hat - und wer nicht. Die Maßnahme hat Thomas Reis intern klar kommuniziert, wie er gegenüber "Sport Bild" deutlich machte: "Ich habe jedem persönlich die Entscheidung mitgeteilt. Es war allen bewusst, dass wir sinnvoller arbeiten können."

Der FC Schalke 04 vollzieht damit eine durchaus große Kehrtwende in der Trainer-Strategie. Thomas Reis' Vorgänger Dimitrios Grammozis hatte den Job im Sommer schließlich nur unter der Voraussetzung erhalten, dass er mit den vorhandenen Assitenztrainern um Mike Büskens zusammenarbeitet. Die nun von Reis durchgesetzten Änderungen wurden von Sportvorstand Peter Knäbel mitgetragen.