Zahlen lügen nicht! Das sind die besten Spieler der WM

IMAGO/Mutsu Kawamori

Achraf Hakimi überzeugte mit der marokkanischen Nationalmannschaft

In der Vorrunde und in den Achtelfinalspielen der WM 2022 in Katar gab es ausreichend Stoff für neue Heldengeschichten. Doch waren es nicht immer nur die Superstars, die sich auf der ganz großen Bühne in den Vordergrund spielten. sport.de zieht eine Zwischenbilanz und kürt die bis dato besten Spieler der WM in Katar.

Für vier verschiedene Positionen wurden die Spieler mit statistischen Parametern bewertet. Dabei spielte es keine Rolle, ob die Gewinner weiterhin im Wettbewerb oder bereits ausgeschieden sind.

Der beste Torhüter der WM: Wojciech Szczesny (Polen)

Der Schlussmann von Juventus Turin hatte im Turnierverlauf eine Menge zu tun und sorgte mit teils herausragenden Paraden für den etwas glücklichen Achtelfinaleinzug der Polen. Erst nach 226 Minuten wurde der 196 cm lange Keeper von Argentiniens Alexis Mac Allister erstmals bezwungen.

Mit insgesamt 23 abgewehrten Schüssen und zwei gehaltenen Elfmetern - bei einem hielt er sogar noch den Nachschuss mit einem großartigen Reflex - hat sich Szczesny den Titel als bester Torhüter redlich verdient.

Sein persönliches Highlight war vielleicht der abgewehrte Elfmeter von Lionel Messi im dritten Gruppenspiel, der letztendlich entscheidend für das polnische Weiterkommen war. Denn mit einem Gegentor mehr wäre seine Mannschaft bereits in der Gruppenphase ausgeschieden.

Der beste Defensivspieler der WM: Achraf Hakimi (Marokko)

Im Achtelfinale gegen Spanien verwandelte der ehemalige Dortmunder Achraf Hakimi den entscheidenden Versuch im Elfmeterschießen und versetzte sein Land in Ekstase: Erstmals steht Marokko im Viertelfinale einer WM-Endrunde.

Der im Verein oftmals eher als Außenstürmer agierende Hakimi spielte im System der Marokkaner sehr diszipliniert und machte die rechte Abwehrseite dicht. Marokko kassierte nur ein Gegentor bei dieser WM und dieses war ein Eigentor.

Hakimi verzeichnete von allen Verteidigern im Turnier die meisten Tacklings (17) und fing sechs Bälle durch aktives Eingreifen ab - ebenfalls ein Topwert. Für die Position des Außenverteidigers waren seine 61 Prozent gewonnenen Zweikämpfe überdurchschnittlich.

Der beste Mittelfeldspieler: Bruno Fernandes (Portugal)

Zwei Tore und drei Torvorlagen verzeichnete der Mittelfeldstar von Manchester United in nur 267 Minuten Spielzeit - das sind die meisten Torbeteiligungen eines Portugiesen bei einem WM-Turnier seit 1966 (Eusébio 10 & José Torres 6). Im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea (1:2) wurde der 28-Jährige geschont.

Fernandes, der eine eher bescheidene Saison in der Premier League spielt, trumpft beim Turnier in Katar so sehr auf, dass Real Madrid laut einem Bericht der portugiesischen Sport-Tageszeitung "Record" angeblich die Machbarkeit eines Transfers des Spielmachers prüft.

Kein Spiel der FIFA-WM 2022 verpassen? Dieser TV-Sender überträgt alle 64 Partien live

Der beste Mittelfeldspieler der bisherigen Weltmeisterschaft beim erfolgreichsten Verein der Welt - das wäre nur logisch.

Der beste Offensivspieler: Kylian Mbappé (Frankreich)

Man würde gerne einen überraschenderen Namen präsentieren, allerdings führt kein Weg am französischen Superstar Kylian Mbappé vorbei. Fünf Tore und zwei Assists stehen auf dem Konto des besten Torschützen und Scorers im Turnier, der insbesondere beim 3:1 im Achtelfinale gegen Polen überragte und an allen Treffern der Équipe Tricolore direkt beteiligt war.

Dass seine fünf Treffer nicht zur Marke "Abstauber" gehörten, zeigt ein Blick auf die Expected Goals: Demnach hätte Mbappé nämlich nur 2,7 Tore erzielen müssen.

Den höchsten Expected-Goals-Wert verzeichnet übrigens Robert Lewandowski (2,9) und der erzielte bekanntlich nur zwei Tore. Wie unaufhaltsam Mbappé ist, beweisen auch seine 13 erfolgreichen Dribblings (Topwert aller Spieler hinter Deutschlands Jamal Musiala, 19).

Lars Wiedemann

