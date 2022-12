Job-Upgrade für Ex-Bundesliga-Star beim FC Bayern?

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Holger Seitz soll sich wohl voll auf das Traineramt beim FC Bayern II konzentrieren

Mitte November legte Martín Demichelis sein Amt als Trainer des FC Bayern II in der Regionalliga Bayern nieder, um künftig sein Glück an der Seitenlinie seine Haus- und Hof-Klubs River Plate in seiner Heimat Argentinien zu versuchen. Demichelis' Job übernahm einmal mehr Holger Seitz, der zudem allerdings als Leiter der Nachwuchsabteilungen der Münchner fungiert. Ein Konstrukt, das man an der Säbener Straße nun wohl überdenkt.

Seitz, der seit 2015 als Jugendtrainer des FC Bayern für verschiedene Altersklassen aktiv war und die Zweitvertretung 2019 sogar in die 3. Liga führte, soll nach zuletzt unruhigen Zeiten endlich wieder eine Konstante auf der Trainerbank der U23 werden. Das berichtet der "kicker".

Demnach soll Seitz den Posten mindestens für drei oder vier Jahre bekleiden, seine weiteren operativen Tätigkeiten daher auf anderen Schultern abgeladen werden. In diesem Zusammenhang soll Halil Altintop in den Fokus gerückt sein.

Der 40-Jährige, der unter anderem für den 1. FC Kaiserslautern, den FC Schalke 04, Eintracht Frankfurt oder den FC Augsburg kickte, wechselte 2020 als Nachwuchscoach zum FC Bayern, seit 2022 ist er als Talentemanager Hauptschnittstelle zwischen dem Nachwuchsleistungszentrum und dem Profiteam sowie erster Ansprechpartner für die verliehenen Youngster.

FC Bayern: Diese Aufgaben warten auf Altintop

Künftig, das will der "kicker" erfahren haben, könnten weitere Aufgabenbereiche hinzukommen. Das Ergebnis einer mehrwöchigen Diskussion soll derzeit vorsehen, dass Altintop Seitz' Tätigkeiten übernimmt.

Der gebürtige Gelsenkirchener würde in diesem Fall das Trainerteam der Profis um Julian Nagelsmann unterstützen, Nachwuchsspieler scouten und Hoffnungsträger an die erste Mannschaft heranführen.

Der "kicker" nennt sogar bereits einen Spieler, den Altintop weiter bei der A-Mannschaft integrieren möchte: Arijon Ibrahimovic. Im deutschen U18-Nationalspieler soll Altintop demnach großes Potenzial sehen. Der 16-Jährige schaffte es bereits in den Spieltagskader der Profis, konnte sein Debüt aber noch nicht feiern. Zehn Tore und zwei Vorlagen in neun U19-Partien sowie zwei Vorlagen bei zwei Kurzeinsätzen in der 3. Liga lassen aber erahnen, wozu der Offensivspieler fähig ist.