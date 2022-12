Das ist dran am neuen BVB-Gerücht

IMAGO/Darius Simka

Omar Marmoush (r.) soll beim BVB auf dem Zettel stehen

Auf der Suche nach neuen Verstärkungen für die Offensive soll Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bei einem direkten Konkurrenten fündig geworden sein. Angeblich ist der BVB heiß auf Omar Marmoush vom VfL Wolfsburg. Eine weitere Quelle hat das Interesse der Dortmunder am 23-Jährigen nun bestätigt.

Omar Marmoush hat sich in seiner ersten Saison bei den Wölfen direkt zu einer festen Größe entwickelt. Erst im Sommer vom VfB Stuttgart zurück nach Wolfsburg gekehrt, stand der ägyptische Nationalspieler bis dato in jedem der 15 Bundesliga-Partien in 2022/2023 auf dem Rasen. Zwei Treffer steuerte der Offensivmann, der zumeist auf dem linken Flügel zum Einsatz kommt, für seinen VfL bei.

Wie es in einem jüngsten Bericht der "Ruhr Nachrichten" heißt, könnte an den vorangegangenen Meldungen, der BVB sei hinter dem Wölfe-Star her, tatsächlich etwas dran sein. So sehen die Dortmunder Verantwortlichen in Marmoush der Zeitung zufolge "grundsätzlich einen interessanten Spieler".

Besonders attraktiv für die Schwarz-Gelben sei die Tatsache, dass der Angreifer nach derzeitigem Stand im Sommer 2023 ablösefrei zu haben wäre. Sollte sich an dieser Konstellation bis dahin nichts ändern, könnten die Westfalen tatsächlich zuschlagen.

Marmoush zum BVB? Hängt wohl von anderen Personalien ab

Als größte Stärke beim gebürtigen Kairoer wird seine Flexibilität in der Offensive angesehen, er verfügt zudem über ein starkes Eins-gegen-Eins sowie hohe Antrittsschnelligkeit.

Kritisiert wird er hingegen für seinen vergleichsweisen schwachen Torabschluss, bringt er es doch in insgesamt 44 Bundesliga-Einsätzen erst auf fünf Treffer.

Laut "Ruhr Nachrichten" wird die Personalie vor allem dann noch spannender für den BVB, sollte er sich im Sommer von Spielern wie Thorgan Hazard oder Marius Wolf trennen. Bei beiden ist die sportliche Perspektive über den Sommer 2023 hinaus nach derzeitigem Stand noch ungewiss.