Trainer Reis befördert offenbar Sommer-Leihgabe

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Der FC Schalke 04 bereitet sich in der WM-Pause auf die kommenden Spiele vor

Thomas Reis ist noch nicht allzu lange beim FC Schalke 04, krempelt die Strukturen bei den Königsblauen in der WM-Pause aber schon mächtig um. Nachdem der Cheftrainer seine Bank ausgedünnt hat, will er nun offenbar einem Sommer-Neuzugang mehr Verantwortung übertragen. Eine durchaus überraschende Maßnahme.

Steigt Mittelfeldspieler Alex Král beim FC Schalke 04 bald zum Vize-Kapitän auf? Nach Informationen von "Bild" will Schalke-Coach Thomas Reis den Tschechen für die restliche Spielzeit mehr in die Verantwortung nehmen. Král soll sowohl auf als auch neben dem Platz als Antreiber im Abstiegskampf fungieren und somit in der Team-Hierarchie aufsteigen.

Eine Überlegung, die auf dem ersten Blick durchaus überraschend anmutet, da der 24-Jährige erst im Sommer von Spartak Moskau geholt wurde und nur noch bis zum Ende der Saison auf Schalke spielt. Dann endet sein einjähriger Leihvertrag und Král kehrt nach Russland zurück. Dort besitzt er noch Vertrag bis 2024, eine Kaufoption besitzt der FC Schalke 04 nicht.

Der tschechische Nationalspieler hatte im vergangenen August immerhin durchblicken lassen, dass ihn ein längerfristiger Verbleib bei Königsblau durchaus reizen würde. Er fühle sich "sehr wohl" in Gelsenkirchen, so Král gegenüber der "WAZ": "Im Fußball weiß man nie, was passiert: Spielst du gut? Spielst du schlecht? Auch wie sich die Lage in Russland entwickelt, spielt für mich eine große Rolle."

Rückt sogar ein Winter-Neuzugang in den Schalke-Rat?

Damit durch die "Beförderung" des Mittelfeldspielers zum Vize-Kapitän intern keine Probleme in der Kabine aufkommen, hat Cheftrainer Thomas Reis den Mannschaftsrat einfach vergrößert. Král ersetzt somit keinen Spieler, sondern erweitert die Riege der Führungsspieler um Kapitän Danny Latza und dessen Stellvertreter Simon Terodde und Maya Yoshida. Im Mannschaftsrat sitzen zudem Tom Krauß, Ralf Fährmann und Michael Langer.

Vorstellbar ist laut "Bild" zudem, dass Reis den Mannschaftsrat in den kommenden Wochen noch weiter vergrößert und womöglich gar einen Winter-Neuzugang hinzunimmt. Mit jener Maßnahme will der 49-Jährige jeden Mannschaftsteil im Spielergremium vertreten wissen.