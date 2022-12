IMAGO/MB Media

Neymar will mit Brasilien endlich Weltmeister werden

Brasilien hat sich im Laufe der Weltmeisterschaft in Katar zum Top-Favoriten auf den Titel gespielt. Mit Samba-Fußball und großer Dominanz wurde zuletzt Südkorea im Achtelfinale ausgeschaltet, jetzt geht es gegen den amtierenden Vize-Weltmeister Kroatien weiter. Wo wird die Partie Kroatien vs. Brasilien live im TV und Stream übertragen?

Die Mission ist klar: Die brasilianische Nationalmannschaft will nach 20 Jahren endlich wieder den WM-Titel einfahren. Es wäre der sechste insgesamt für die Selecao, die ohnehin schon Rekordweltmeister ist.

Im bisherigen Turnierverlauf überzeugte Brasilien mit geballter Offensivkraft und Spielfreude, ausgehend von den Starspielern Neymar, Vinicius Junior, Raphinha oder Richarlison.

In der Runde der letzten Acht wartet im Lusail Iconic Stadium mit Kroatien nun eine echte Turniermannschaft. Schon vor vier Jahren in Russland stießen die Südosteuropäer bis ins Endspiel vor, scheiterten da erst am späteren Weltmeister Frankreich.

Nun hat die Auswahl um den einstigen Weltfußballer Luka Modric den erneuten Versuch gestartet, den ersten WM-Titel überhaupt nach Kroatien zu holen. Doch wo wird das erste WM-Viertelfinale im Fernsehen zu sehen sein?

Hier läuft Kroatien vs. Brasilien live im TV und Stream