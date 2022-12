Pikante Aussagen über Félix - wie reagiert der FC Bayern?

IMAGO/Apo Caballero

Joao Félix wird beim FC Bayern gehandelt

Joao Félix könnte Atlético Madrid im Winter verlassen. Immer wieder wird über einen Transfer zum FC Bayern spekuliert. In der spanischen Hauptstadt hat man einen Verbleib des portugiesischen WM-Fahrers aber noch nicht ganz aufgegeben.

Joao Félix und Atlético Madrid: diese Beziehung will noch nicht so richtig funktionieren. So erzielte der 23-Jährige in der laufenden Saison bislang nur vier Tore für den Erstligisten und musste sich oftmals mit der Rolle des Jokers begnügen.

"Ich denke, dass er das höchste Niveau der Welt hat, aber aus Gründen, die jetzt nicht genannt werden sollen, ist die Beziehung zwischen Simeone und ihm nicht gut und seine Motivation nicht die beste", gab Vereinschef Gil Marín gegenüber "TVE" nun pikante Einblicke in Félix' Verhältnis zu seinem Trainer.

"Es ist verständlich, dass er darüber nachdenkt, uns zu verlassen, aber ich würde mich freuen, wenn er bei uns bleibt, auch wenn das nicht die Idee des Spielers ist", führte Marín aus und ließ mit dieser Aussage weiter aufhorchen.

FC Bayern mit Interesse an Félix?

Zuletzt hatte die "AS" berichtet, dass Félix' Berater Jorge Mendes seinen Klienten bei anderen Vereinen anbietet. Der Zeitung zufolge seien Paris Saint-Germain, Manchester United sowie der FC Bayern die Klubs, "die sich am meisten für den Portugiesen interessieren".

Ein Wechsel zum FC Bayern erscheint aufgrund der hohen Ablöseforderung aber äußerst unwahrscheinlich. Atlético würde einer Summe von 100 Millionen Euro inklusive Boni angeblich zustimmen, heißt es. Zum Vergleich: Félix war 2019 für den kolportierten Betrag von 127,2 Millionen Euro von Benfica in Spaniens Hauptstadt gewechselt.

Unter Cheftrainer Diego Simeone hat die hängende Spitze aber einen schweren Stand. Aktuell weilt der Offensivmann mit der portugiesischen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar und steht dort im Viertelfinale.