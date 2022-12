Englands Walker adelt Starspieler des FC Bayern

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Sadio Mané (l.) spielt seit diesme Jahr für den FC Bayern

Kyle Walker träumt derzeit vom ersten englischen WM-Titel seit 1966. Am Samstagabend (ab 20:00 Uhr) treffen die Three Lions auf Titelverteidiger Frankreich. Auf Seiten der Équipe Tricolore stehen mit Dayot Upamecano, Kingsley Coman und Benjamin Pavard bekanntermaßen drei Profis des FC Bayern im Aufgebot. Vor dem Viertelfinale betonte Walker nun allerdings, dass er einen anderen Bayern-Star als seinen besten Gegenspieler überhaupt benennen würde.

Diese Frage wurde dem Rechtsverteidiger nämlich vor dem Duell mit Frankreich, bei dem er es im Falle einer Startelf-Nominierung vor allem mit Weltstar Kylian Mbappé zu tun bekäme, gestellt.

Welcher TV-Sender überträgt die FIFA-WM-Spiele 2022 live?

MagentaTV zeigt alle 64 Partien live, 16 davon exklusiv * (unter anderem zwei Achtelfinals und ein Viertelfinale).

* (unter anderem zwei Achtelfinals und ein Viertelfinale). Die ARD überträgt 24 Spiele live, darunter das abschließende deutsche Gruppenspiel gegen Costa Rica sowie Endrundenspiele und das Finale.

Im ZDF laufen die Partien der Gruppen F, G und H.

"Ich würde wahrscheinlich Sadio Mané sagen. Du hast nie Ruhe, wenn er am Ball ist", so der Außenverteidiger von Manchester City, der in den letzten Jahren regelmäßig auf Mané traf, als dieser noch in Diensten des FC Liverpool war.

"Ich meine damit nicht, dass es bei den anderen Jungs nicht auch so wäre. Aber sie verteidigen nicht so viel wie Mané und sie sparen ihre Energie", so der Cityzens-Abwehrspieler, der sich auch schon in den direkten Duellen mit anderen Weltklasse-Spielern wie Brasiliens Zauberer Neymar gemessen hat.

Walker spielte bisher 72 Mal für England

Kyle Walker ist bei der laufenden Weltmeisterschaft in Katar unter dem englischen Nationaltrainer Gareth Southgate nicht unumstritten. Von den vier bisherigen Partien der Three Lions bestritt der gebürtige Sheffielder nur zwei.

Bei den beiden ungefährdeten 3:0-Siegen in der Gruppenphase gegen Wales sowie im Achtelfinale gegen Senegal stand er jeweils in der englischen Startformation und zeigte dabei solide Leistungen.

Insgesamt bringt es der Routinier auf mittlerweile 72 A-Länderspiele für England.

*Wir arbeiten in diesem Beitrag mit Affiliate-Links. Wenn Sie über diese Links ein Produkt kaufen, erhalten wir vom Anbieter eine Provision. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo und wann Sie ein Produkt kaufen, bleibt natürlich Ihnen überlassen.