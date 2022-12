Schalke bestätigt ersten Winter-Transfer

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Florian Flick (l.) verlässt den FC Schalke 04

Bundesliga-Kellerkind FC Schalke 04 hat den ersten Winter-Transfer bestätigt.

Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler Florian Flick schließt sich bis zum Ende der Saison 2022/2023 dem 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga auf Leihbasis an, wie die Königsblauen am Donnerstagnachmittag mitteilten.

Über die weiteren Modalitäten hätten die Beteiligten Stillschweigen vereinbart, hieß es in der offiziellen Vereinsmeldung.

Medienberichten zufolge gibt es keine Kaufoption für Flick. Nürnberg soll nahezu das gesamte Gehalt des Spielers übernehmen, eine willkommene finanzielle Entlastung für die klammen Schalker.

FC Schalke 04 hofft auf "viel Spielpraxis" für Florian Flick

"Florian ist ein junger Spieler mit viel Potenzial, der bereits gezeigt hat, warum er auf Schalke den Sprung in den Lizenzkader geschafft hat. Für ihn ist es jetzt - auch mit Blick auf die U21-Europameisterschaft im kommenden Sommer - wichtig, möglichst viel Spielpraxis zu sammeln. Die Chance dazu erhält er bei unseren Freunden aus Nürnberg“, sagte S04-Sportvorstand Peter Knäbel.

Knäbel ergänzte: "Nicht nur der Spieler, sondern auch wir als Verein profitieren von einer erfolgreichen Leihe, da mehr Spielzeit auf hohem Niveau seine Entwicklung fördern und so seinen individuellen Kaderwert erhöhen soll. Wir wünschen Florian für seine Zeit in Nürnberg alles Gute und maximalen sportlichen Erfolg."

Zwölf Bundesligaspiele für den FC Schalke 04

Flick war im Sommer 2020 vom Drittligisten Waldhof Mannheim in die Schalker U23 gewechselt. Von dort aus schaffte

er ein Jahr später den Sprung in den Profikader.

Insgesamt kommt Flick auf 27 Einsätze in der 2. Bundesliga sowie zwölf Einsätze in der Bundesliga, in denen ihm ein Treffer gelang.

Flick war zuletzt bei mehreren Zweitligisten gehandelt worden. In Nürnberg trifft er auf den ehemaligen S04-Chefcoach Markus Weinzierl.