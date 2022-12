Erneut große Sorgen um Marco Reus

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Marco Reus ist das Sorgenkind des BVB

Borussia Dortmund muss das Winter-Trainingslager im spanischen Marbella womöglich ohne Marco Reus bestreiten. Der BVB-Kapitän laboriert weiter an seiner hartnäckigen Sprunggelenksverletzung, die ihn auch die Teilnahme an der Fußball-WM in Katar kostete.

Wie "Bild" berichtet, plagen Reus nach Belastung unregelmäßig immer noch starke Schmerzen.

In diesem Jahr, das für die BVB-Profis mit dem Urlaubsantritt am 12. Dezember endet, werde der 33-Jährige wohl nicht mehr trainieren können, heißt es. Der Zeitpunkt seiner Genesung sei offen.

Reus wird während der kurzen Winterpause - am 2. Januar geht es in Dortmund bereits weiter - wohl Sonderschichten einlegen müssen. Seine Teilnahme am Trainingslager in Marbella (6. bis 14. Januar 2023) ist dem Bericht zufolge gefährdet.

Ohne Einsatz auf der Asien-Reise des BVB

Reus hatte sich seine Verletzung bereits Mitte September beim 1:0 im Revierderby gegen den FC Schalke 04 zugezogen.

Einen knappen Monat später gab er sein Comeback gegen Union Berlin. Danach absolvierte der Offensivspieler jedoch nur noch einen Kurzeinsatz gegen den VfL Bochum Anfang November und fiel in der Folge erneut aus.

Auch die WM in Katar verpasste Reus wegen der Blessur.

Zuletzt weilte der Kapitän zwar mit seinem BVB auf Asien-Reise. Sportlich trat er dort aber nicht in Erscheinung.

Vertrag von Marco Reus beim BVB läuft aus

Bei den drei Testspielen des BVB gegen die Lion City Sailors in Singapur (7:2), die Johor Southern Tigers in Malaysia (4:1) sowie Vietnams Nationalmannschaft (1:2) stand er keine einzige Minute auf dem Feld.

Nach der Rückkehr nach Dortmund vor einer Woche blieb er dem Teamtraining ebenfalls fern.

Reus hatte kurz vor WM-Start gegenüber "Bild-TV" von "Komplikationen" bei seiner Sprunggelenksverletzung berichtet. Er habe "vielleicht etwas zu früh wieder angefangen, um in den Rhythmus zu kommen", erklärte der Pechvogel selbstkritisch.

Im zweiten Saison-Halbjahr geht es für Reus beim BVB auch um seine Zukunft. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus.