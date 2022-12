Ex-Schalke-Star kritisiert Hummels-Verzicht

Revierfoto via www.imago-images.de

Naldo spielte mehrere Jahre beim FC Schalke 04

Klare Worte von einem früheren Derbyhelden des FC Schalke 04: Naldo hat nach dem Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 2022 unter anderem die Nicht-Nominierung von BVB-Abwehrchef Mats Hummels scharf kritisiert.

"Die Defensive war überfordert. Für mich war es sehr überraschend und ein Fehler, dass Mats Hummels nicht dabei war. Er hätte mit seiner Erfahrung den jungen Spielern helfen können", sagte der Brasilianer im Interview mit "Sky".

Bundestrainer Hansi Flick hatte Hummels trotz starker Leistungen im BVB-Trikot nicht für die Endrunde in Katar nominiert.

Letztlich kosteten auch die insgesamt fünf Gegentreffer in den drei Gruppenspielen gegen Japan (1:2), Spanien (1:1) und Costa Rica (2:4) das DFB-Team das Weiterkommen.

"Deutschland war immer als Mannschaft stark"

"Deutschland war immer als Mannschaft stark, aber ich habe keinen Zusammenhalt auf dem Platz gesehen. Die Spieler waren nicht zu 100 Prozent konzentriert, die Mentalität, der Wille und die Überzeugung, jeden schlagen zu können, haben gefehlt", sagte Naldo, der auch mangelnde Leidenschaft im deutschen Team monierte.

Großes Lob zollte der langjährige Bundesliga-Profi einem Youngster des FC Bayern. "Jamal Musiala war der beste deutsche Spieler bei der WM. Er hat alles versucht, aber allein geht es nicht, es müssen alle mitmachen", so Naldo.

Er ergänzte: "Deutschland war über Jahre ein Vorbild in Sachen Leidenschaft und Mentalität. Die Situation hat sich geändert."

Die DFB-Elf müsse jetzt auch auf die Brasilianer schauen "und wieder Willen und Leidenschaft zeigen", forderte Naldo.

WM-Titel in Katar? "Brasilien spielt sehr, sehr gut"

Es sei für den viermaligen Weltmeister der an der Zeit "sich wieder auf diese Stärken zu besinnen, wenn man in zwei Jahren bei der Heim-EM und in vier Jahren bei der nächsten WM Erfolg haben will".

Der Selecao traut Naldo in Katar den Titel zu. "Brasilien spielt momentan sehr, sehr gut. Sie haben eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive gefunden, der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und die Mentalität der Spieler sind auch viel besser als bei der letzten WM in Russland", sagte der frühere Innenverteidiger, der von 2016 bis Anfang 2019 für Schalke und zuvor auch für Werder Bremen sowie den VfL Wolfsburg in Deutschland spielte.

