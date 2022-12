BVB ohne Hummels und Süle auf Reisen

IMAGO/Simon Stacpoole

Mats Hummels (l.) und Niklas Süle reisen nicht mit dem BVB nach Bukarest

Borussia Dortmund hat die Reise zum Vorbereitungsturnier Christmas Cup in Bukarest mit vielen namhaften Profis, aber ohne Mats Hummels und Niklas Süle angetreten.

Der BVB-Tross machte sich am Freitag ohne die beiden Innenverteidiger vom Dortmunder Flughafen aus auf die Reise Richtung Rumänien.

Auch Ersatztorhüter Alexander Meyer sowie Felix Passlack (muskuläre Probleme) fehlten im Aufgebot, genauso wie die zuletzt ebenfalls verletzten Marco Reus, Jamie Bynoe-Gittens, Mahmoud Dahoud, Tom Rothe, Marius Wolf, Anthony Modeste und Mateu Morey.

Auch Keeper Gregor Kobel, der mit der Schweiz erst am Dienstag im Achtelfinale der Fußball-WM in Katar gescheitert war sowie Raphael Guerreiro und Jude Bellingham, die mit Schweiz-Besieger Portugal und England weiter im Turnier vertreten sind, stehen dem BVB derzeit nicht zur Verfügung.

BVB mit zahlreichen WM-Fahrern unterwegs

Die restlichen WM-Fahrer außer Süle - die DFB-Stars Nico Schlotterbeck, Youssoufa Moukoko, Julian Brandt und Karim Adeyemi sowie Thomas Meunier, Thorgan Hazard (beide Belgien) und Giovanni Reyna (USA) - waren dagegen mit von der Partie.

Aufgefüllt wurde der Kader durch mehrere Spieler aus der U23 und der U19 des BVB.

Beim Christmas Cup treffen die Schwarz-Gelben am Samstag auf Gastgeber Rapid Bukarest (12:00 Uhr) und den italienischen Erstligisten AC Florenz (13:30 Uhr). Beide Partien dauern zweimal 30 Minuten.

BVB-Profis noch beim Weihnachtssingen gefordert

Direkt im Anschluss an das Turnier geht es für den BVB per Charterflieger zurück nach Dortmund. Dort steht dann am Sonntag der letzte offizielle Termin vor dem Urlaub auf dem Programm: das Weihnachtssingen im Signal Iduna Park, für das bereits mehr als 70.000 Tickets verkauft wurden.

Am 2. Januar startet die Mannschaft von Trainer Edin Terzic die Vorbereitung auf das zweite Saison-Halbjahr. Vom 6. bis 14. Januar 2023 bezieht der BVB ein Trainingslager im spanischen Marbella.

Das erste Pflichtspiel des neuen Jahres steigt am 22. Januar in der Bundesliga gegen den FC Augsburg.