"Fürchterlicher" Bayern-Schock: Saison-Aus für Neuer!

IMAGO/Laci Perenyi

Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern monatelang

Welch ein Schock für den FC Bayern: Kapitän und Stammkeeper Manuel Neuer wird dem deutschen Rekordmeister für den Rest der Saison fehlen. Das verkündete der 36-Jährige am Samstag selbst via Instagram.

Beim Skitourengehen habe er einen Unterschenkelbruch erlitten, der bereits erfolgreich operiert wurde, verkündete der Nationaltorhüter, der erst vor wenigen Tagen mit der DFB-Auswahl in der Gruppenphase der WM in Katar gescheitert war.

"Was soll ich sagen, das Jahresende hätte auf jeden Fall besser laufen können", schrieb Neuer unter ein Foto, das ihn mit eingegipstem Bein auf dem Krankenbett zeigt.

Der Routinier ergänzte, dass es ihn "schmerzt", dass die Saison für ihn gelaufen ist. Er hatte sich gerade erst von einer Schulterverletzung erholt.

"Die Nachricht von Manuels Verletzung hat uns alle schockiert. Wir werden ihm zur Seite stehen und ihn auf seinem Weg zu seinem Comeback begleiten. Er wird auch diese schwere Verletzung meistern und so stark wie zuvor auf den Platz zurückkehren", wurde Bayerns Vorstands-Boss Oliver Kahn in einer offiziellen Klub-Mitteilung zitiert.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic ergänzte: "Dass Manuel so einen Unfall hatte, ist fürchterlich, und natürlich sind alle unsere Gedanken bei ihm. Ich habe gestern und heute mit ihm gesprochen, die OP verlief bestmöglich. Manuel wird jede Unterstützung erhalten. Er ist eine starke Persönlichkeit und wird zurückkommen."

Verletzungssorgen beim FC Bayern spitzen sich zu

Für den FC Bayern ist das Aus ihres Rückhalts der nächste personelle Tiefschlag.

Erst kurz vor der WM hatte sich Star-Angreifer Sadio Mané in der Partie gegen Werder Bremen schwer verletzt, beim Turnier selbst erwischte es dann Innenverteidiger Lucas Hernández, der sich im französischen Auftaktspiel gegen Australien einen Kreuzbandriss zuzog und mindestens sechs Monate ausfallen wird.

FC Bayern setzt nun auf Sven Ulreich

In den kommenden Wochen wird Ersatzkeeper Sven Ulreich damit umso mehr in den Fokus rücken. Der 34-Jährige hatte schon in der Hinserie in acht Pflichtspielen ausgeholfen und seinen Job dabei überwiegend solide erledigt.

Als Stellvertreter dürfte Nachwuchshoffnung Johannes Schenk auf die Bank rücken.

Mitte Februar steht für den FC Bayern das mit Spannung erwartete Achtelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain auf dem Programm.

Nach einer überraschend wackeligen WM-Performance war in den vergangenen Tagen über einen Rückzug von Neuer aus der Nationalmannschaft spekuliert worden. In den nächsten Länderspielen wird die langjährige Nummer eins nun sicher fehlen.