England leidet: "Elfmeterschmerz ... schon wieder"

IMAGO/JOEL MARKLUND

Harry Kane ist nach seinem folgenschweren Elfmeter-Fehlschuss untröstlich

Harry Kane hockte kraftlos auf dem Rasen, beide Hände an den Kopf gepresst, den Blick starr nach unten, niedergeschlagen, untröstlich. "Elfmeterschmerz ... schon wieder", diagnostizierte der Mirror, nachdem Englands alte Fußball-Krankheit wieder ausgebrochen war. Aus nach einem verschossenen Elfmeter - diesmal erwischte es ausgerechnet den Kapitän der Three Lions, den erfolgreichsten Schützen vom Punkt in der WM-Geschichte.

Teammanager Gareth Southgate nahm Kane, den die Sun blitzschnell in "Harry Pain" umtaufte, in den Arm und sprach ihm aufmunternde Worte ins Ohr. Der Mann weiß, wie man sich fühlt: Bei der Heim-EM 1996 hatte er mit seinem Fehlschuss alle englischen Titelträume beerdigt. "Es ist grausam für ihn", sagte Southgate nach dem 1:2 (0:1) im Viertelfinale gegen Frankreich, "aber er hat sich nichts vorzuwerfen. Er würde morgen wieder schießen."

Harry Kane: "Es wird noch lange schmerzen"

Trösten konnte Kane aber nichts und niemand. "Es schmerzt, und es wird noch lange schmerzen, die WM ist nur alle vier Jahre", sagte der 29-Jährige, der in seiner Karriere 58 Elfmeter verwandelte - und nur elf verschoss.

Trost spendeten auch nicht die beiden Rekorde, die ihm sein erfolgreich verwandelter erster Strafstoß des Spiels einbrachte. Mit seinem 53. Länderspieltor zog er mit Englands Rekordhalter Wayne Rooney gleich, zudem traf er als erster Spieler in der WM-Historie viermal während des laufenden Spiels vom Elfmeterpunkt.

Beim zweiten Versuch sechs Minuten vor Schluss drosch er den Ball aber über die Latte, und sogar Frankreichs Keeper Hugo Lloris fühlte Mitleid. "Ich weiß, dass er stark ist und es überwinden wird", sagte der 35-Jährige, der seit neuneinhalb Jahren mit Kane zusammen bei Tottenham Hotspur spielt, "aber ich kann diesen Moment des Schmerzes nur mit ihm teilen."

Southgate in der Kritik, Southgate braucht Zeit

Seine alte Krankheit schien der englische Patient nach sechs verlorenen Elfmeterschießen in großen Turnieren eigentlich auskuriert zu haben, als er vor vier Jahren in Russland erstmals eines bei einer WM gewann. Doch im EM-Endspiel in Wembley 2021 kehrte das Leiden zurück. Am späten Samstagabend im "Beduinenzelt" von Al-Khor griff es sogar auf die reguläre Spielzeit über.

"Viele Länder haben ähnliche Probleme", behauptete Southgate, auf die Elfmeter-Seuche angesprochen. Der 52-Jährige ist nach dem vergleichsweise frühen Aus wieder mal in die Kritik geraten. Obwohl er erst vor gut einem Jahr seinen Vertrag bis zur EM 2024 in Deutschland verlängert hatte, ließ er seine Zukunft offen.

"Ich brauche Zeit, ich will die richtige Entscheidung treffen - für das Team, für England, für den Verband", sagte der ehemalige Verteidiger, der den Weltmeister von 1966 vor vier Jahren ins WM-Halbfinale und vor 17 Monaten ins EM-Finale geführt hatte.

Unterstützung gab es nicht nur von Ex-Stürmerstar Alan Shearer ("Habe keine Zweifel"), sondern auch von Kane: "Wir hoffen alle, dass er bleibt. Er war unglaublich, wir haben einen erstaunlichen Sprung gemacht."