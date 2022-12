Bayern diskutiert über Nübel-Rückkehr

IMAGO/Norbert Scanella

Kehrt Alexander Nübel vorzeitig zum FC Bayern zurück

Die schwere Verletzung und der monatelange Ausfall von Torhüter Manuel Neuer bringt den FC Bayern in eine prekäre Situation. Intern wird schon darüber diskutiert, wie man am besten auf die neue und völlig unerwartete Lage reagieren sollte. Eine vorzeitige Rückkehr von Alexander Nübel ist angeblich eine Option - doch auch diese bringt weitere Probleme mit sich.

An der Säbener Straße rauchen seit dem Wochenende die Köpfe. Hasan Salihamidzic, Julian Nagelsmann und Co. sind nach der Verletzung von Stammtorhüter Manuel Neuer zum Handeln gezwungen und müssen entscheiden, wer für den Rest der Saison zwischen den Pfosten stehen soll.

Laut "Bild" wird intern bereits über eine vorzeitige Rückkehr von Alexander Nübel diskutiert. Der 26-Jährige ist aktuell noch immer an die AS Monaco ausgeliehen und hat sich dort nach anfänglichen Problemen längst zum Leistungsträger gemausert. Allerdings gibt es mit Blick auf den ehemaligen Schalker gleich zwei Probleme.

Zum einen läuft Nübels Leihvertrag noch bis zum Ende der Saison 2022/23. Der FC Bayern müsste den Klub aus dem Fürstentum also davon überzeugen, das Geschäft vorzeitig zu beenden. Dass sich Monaco ohne Weiteres darauf einlässt, ist kaum vorstellbar, schließlich stand Nübel in der laufenden Spielzeit in allen Pflichtspielen des Klubs von Beginn an auf dem Platz.

Dazu steht für den französischen Erstligisten in dieser Saison noch einiges auf dem Spiel. In der Liga ist Monaco auf Tuchfühlung zu den europäischen Plätzen, in der Europa League geht es Mitte Februar gegen Bayer Leverkusen um den Einzug in das Achtelfinale.

Nübel will die Nummer eins des FC Bayern werden

Sollte es dennoch zu einer vorzeitigen Rückkehr Nübels nach München kommen, drohen hier weitere Reibungen, denn der Ex-Schalker will laut "Bild" nicht mehr zurück ins zweite Glied. Sollte er für den Rest der Saison 2022/23 das Tor des Rekordmeisters hüten, will er auch in der Saison 2023/24 zwischen den Pfosten stehen. Doch da spielt wiederum Manuel Neuer nicht mit.

Trotz seiner schweren Verletzung denkt der Nationaltorhüter nicht daran, seine Karriere zu beenden. "Bild" zufolge hat der 36-Jährige einen klaren Fahrplan, der eine EM-Teilnahme 2024 vorsieht. Seinen Platz für Nübel in München räumen will er demnach nicht.

Bekommt Ulreich seine Chance beim FC Bayern?

Die deutlich "einfachere" Variante wäre für den FC Bayern eine Beförderung von Ersatzkeeper Sven Ulreich. Der 34-Jährige hat Manuel Neuer schon häufiger vertreten und dabei gezeigt, dass er ein guter Torhüter ist.

Ob die Verantwortlichen ihm aber auch zutrauen, unter anderem in den wichtigen Spielen in der Champions League zum entscheidenden Mann zu werden, ist eine Frage, die Salihamidzic, Nagelsmann und Co. nun schneller beantworten müssen als ihnen lieb ist.