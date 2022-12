FIFA bestätigt deutsches WM-Quartier

Das deutsche Frauenfußball-Nationalteam wird während der WM in Australien und Neuseeland im kommenden Jahr ein Quartier nördlich von Sydney beziehen.

Der Weltverband FIFA bestätigte die Unterkünfte von insgesamt 29 Mannschaften für die Weltmeisterschaft vom 20. Juli bis 20. August 2023. Drei Plätze für das Turnier werden noch ausgespielt.

Die DFB-Auswahl wird im Regional Sporting & Recreation Complex in Central Coast etwa eine Autostunde entfernt von Sydney wohnen. In der WM-Vorrunde treten die Vize-Europameisterinnen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in Australien an.

Gegner in der Gruppe H sind am 24. Juli in Melbourne Marokko, am 30. Juli in Sydney Kolumbien und 3. August in Brisbane Südkorea.