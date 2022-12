Ten Hag schießt gegen Cristiano Ronaldo zurück

IMAGO/Martin Rickett

Cristiano Ronaldo und Manchester Uniteds Coach Erik ten Hag

Knapp drei Wochen sind seit dem Aus von Cristiano Ronaldo bei Manchester United vergangen. Der vom portugiesischen Weltstar hart kritisierte Trainer Erik ten Hag stellt jetzt den Fitnesszustand von CR7 in Frage - und beruft sich auf eine klare Ansage des Portugiesen im Sommer.

Am 22. November nahm die Rückkehr von Cristiano Ronaldo zu Manchester United ein vorzeitiges und unrühmliches Ende.

Wenige Tage, nachdem der Portugiese in einem viel beachteten Interview mit dem britischen TV-Journalisten Piers Morgan den Klub und seinen Trainer Erik ten Hag hart attackierte, wurde der Vertrag von CR7 bei den Red Devils wieder aufgelöst.

Einstündiges Interview im Vereins-TV

In einem knapp einstündigen Interview auf dem vereinseigenen Kanal setzte sich ten Hag nun gegen Ronaldos Vorwürfe zur Wehr. Dabei stellte der Niederländer auch Ronaldos Fitnesszustand in Frage.

Der 37-jährige Ronaldo hatte die Saisonvorbereitung verpasst - laut eigener Aussage, um bei seiner neugeborenen Tochter zu sein, die an einer Bronchitis erkrankt war.

"Wenn er in einer guten Verfassung ist, ist er ein guter Spieler und kann uns dabei helfen, die Ziele zu erreichen, die wir haben. Das ist ganz klar", sagte ten Hag über Ronaldo: "Aber er war es nicht."

Mit nur einem Tor in zehn Premier-League-Spielen sowie mit zwei Treffern und zwei Vorlagen in sechs Europa-League-Partien blieb Ronaldo, der 2021 von Juventus Turin nach Manchester zurückkehrte, bis zu seiner Vertragsauflösung im November klar hinter den Erwartungen zurück.

"Im Sommer hatten wir ein Gespräch"

"Wir wollten, dass er ein Teil unseres Projekts ist, weil er ein großartiger Spieler ist", betonte ten Hag. Manchester Uniteds Coach war nach einem Gespräch mit CR7 im Sommer allerdings fest davon ausgegangen, dass Ronaldo bei den Red Devils bleiben wolle.

"Im Sommer hatten wir ein Gespräch", verriet ten Hag: "Er kam herein und sagte: 'Ich werde Ihnen in sieben Tagen sagen, ob ich bleiben will'. Dann kam er zurück und sagte: 'Ich will bleiben'." Bis zu diesem Gespräch habe er "nichts anderes mehr gehört", so ten Hag.

