Moukoko vor Winter-Wechsel in die Premier League?

Zieht es BVB-Youngster Youssoufa Moukoko noch im Winter in die Premier League?

Seinen auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund hat Youssoufa Moukoko immer noch nicht verlängert. Fast täglich kommen neue Gerüchte um einen Wechsel des jungen WM-Teilnehmers auf. Mit einem Klub aus der englischen Premier League soll das BVB-Juwel sogar schon länger in Kontakt stehen.

Das zumindest will "The Athletic" in Erfahrung gebracht haben. Laut dem britischen Sportportal ist der FC Chelsea interessiert daran, den 18-jährigen Moukoko noch in diesem Winter nach London zu holen.

Andere Premier-League-Klubs hätten dem Bericht zufolge den Eindruck, dass die Gespräche zwischen Moukoko und Chelsea "fortgeschritten" seien.

Die Konkurrenz in England beobachte die Entwicklung rund um Moukoko und den FC Chelsea sorgsam, hieß es weiter - nicht zuletzt, weil der Tabellenachte der Liga in der Offensive nicht allzu breit aufgestellt sei.

Am Sonntag ging Jungstürmer Armando Broja bei einem Freundschaftsspiel zwischen Chelsea und Aston Villa in Dubai verletzt vom Platz.

Ein Wechsel in der Winter-Transferperiode wäre für BVB die letzte Möglichkeit, mit Moukoko Kasse zu machen - zumindest, sofern der 18-Jährige sein Arbeitspapier in Dortmund nicht verlängert.

Verlängert Youssoufa Moukoko beim BVB?

Vor wenigen Tagen hatte "Sport" bereits vom Interesse des FC Chelsea an Moukoko berichtet. Laut der spanischen Sportzeitung zielten die Londoner aber auf einen ablösefreien Wechsel im Sommer 2023 ab. Chelsea müsste Dortmunds Top-Talent daher "nur" ein üppiges Handgeld und entsprechendes Gehalt bieten, so "Sport". Beim BVB sei man sich aber sehr sicher, dass Moukoko seinen Vertrag noch einmal verlängere, hieß es.

Bei der Fußball-WM 2022 in Katar wurde Moukoko mit 18 Jahren und drei Tagen zum jüngsten deutschen WM-Spieler aller Zeiten, als ihn Bundestrainer Hansi Flick bei der 1:2-Auftaktniederlage gegen Japan einwechselte.

Die erste WM-Teilnahme seiner Karriere hatte sich Moukoko mit starken Leistungen im BVB-Trikot erarbeitet. Bei den Westfalen verdrängte der Nachwuchsmann im Herbst Anthony Modeste als Stammstürmer. Mit sechs Treffern und vier Vorlagen in 14 Spielen schaffte Moukoko seinen endgültigen Durchbruch bei den Profis.

