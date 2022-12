Trainer-Hammer: Übernimmt Tuchel die Three Lions?

IMAGO/Sean Ryan/Shutterstock

Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel könnte Gareth Southgate beerben

Die Enttäuschung in England nach der 1:2-Niederlage im Viertelfinale bei der Fußball-WM 2022 in Katar ist riesig, die Zukunft von Gareth Southgate als Trainer der Nationalmannschaft offen. Als Nachfolger steht laut Medienberichten der ehemalige BVB-Trainer Thomas Tuchel bereit.

Das Aus bei der WM in Katar war für England im WM-Viertelfinale gegen Frankreich mehr als unglücklich. Strittige Schiedsrichterentscheidungen und fehlende Effizienz verhinderten schlussendlich einen Halbfinal-Einzug.

Dennoch stärkten die jüngsten Leistungen in Katar Trainer Gareth Southgate. Nach den mehr als dürftigen Auftritten in der Nations League galt das Vertrauen der Verantwortlichen des englischen Verbandes in die Fähigkeiten Southgates als gering. Doch jetzt wolle der englische Verband den 52-Jährigen unbedingt halten, berichten britische Medien übereinstimmend.

Doch will Southgate überhaupt weitermachen? Seine Aussagen nach dem Spiel ließen vermuten, dass es sein letztes Turnier als englischer Nationaltrainer gewesen sein könnte.

Übernimmt Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel die Three Lions?

"Ich brauche Zeit, um korrekte Entscheidungen zu treffen. Es ist sehr emotional. Du hast so viele unterschiedliche Gefühle bei so einer WM. Es kostet so viel Energie", sagte Southgate auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Sollte sich der Ex-Profi von Aston Villa gemeinsam mit seiner Familie gegen eine Fortsetzung seiner Laufbahn als Coach der Nationalmannschaft entscheiden, steht Thomas Tuchel angeblich schon in den Startlöchern. Das berichtet die "Bild".

Die Boulevard-Zeitung behauptet, dass der ehemalige BVB-Trainer die erste Wahl auf eine Southgate-Nachfolge wäre.

Bereits vor der WM soll sich der englische Verband nach der Verfügbarkeit von Tuchel erkundigt haben. Bereits da soll der Deutsche sein Interesse signalisiert haben, so der Bericht weiter.

Dass den 49-Jährigen der Job als englischer Nationalcoach reizen würde, bestätigte die "Sun" am späten Sonntagabend. Zwar sei Tuchel nach seinem Rauswurf bei Chelsea wieder in Deutschland, für die Southgate-Nachfolge würde er aber "liebend gerne" auf die Insel zurückkehren.