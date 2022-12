Warum Josko Gvardiol schon 100 Millionen Euro wert ist

IMAGO/Rodolfo Buhrer

Josko Gvardiol wird unter anderem beim FC Bayern gehandelt

Kroatiens Innenverteidiger Josko Gvardiol gehört bei der Fußball-WM 2022 in Katar zu den großen Entdeckungen. Zahlreiche Top-Klubs, darunter der FC Bayern, sollen sich mit ihm beschäftigen. Für den 20-Jährigen von RB Leipzig steht eine Ablösesumme von bis zu 100 Millionen Euro im Raum.

Laut Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic ist Josko Gvardiol bereits jetzt "der beste Innenverteidiger der Welt".

Dieses Prädikat bekam der erst 20-Jährige aufgrund seiner herausragenden Leistungen während der WM-Endrunde in Katar verliehen.

Gvardiol sei "so stark, souverän und zugleich elegant" und mache alles mit einer "ungeheuren Leichtigkeit", führte Dalic aus.

Ist Gvardiol, der in Katar wegen der Folgen eines Nasenbeinbruchs mit einer Schutzmaske spielt, schon so gut, dass ein Bundesliga-Spitzenteam wie RB Leipzig bald zu klein für ihn ist?

Verwirrung um Interesse des FC Bayern

Mit jedem WM-Spiel treibt Gvardiol seinen Marktwert weiter nach oben - und seinen Traum voran, einmal in der englischen Premier League zu spielen.

Bei RB Leipzig könnten bald hoch dotierte Angebote eintrudeln: Inklusive etwaiger Bonuszahlungen will Manchester City laut einem Bericht von "Foot Mercato" 100 Millionen Euro für Gvardiol bezahlen. Nur ein paar läppische Milliönchen weniger bieten derzeit angeblich Manchester United und der FC Chelsea.

Auch beim FC Bayern wird Gvardiol gehandelt, fast schon naturgemäß. Während aber "Fussballtransfers.com" von einem anberaumten Gesprächstermin des Rekordmeisters mit der Spielerseite berichtet, vermeldet "Bild", es gebe derzeit kein Interesse aus München.

Zukunft von Josko Gvardiol ist noch offen

Noch ist Gvardiols Zukunft jedenfalls offen, auch wegen seines bis 2027 datierten Vertrags in Leipzig, der keine Ausstiegsklausel enthält.

"Bezüglich eines möglichen Transfers im Sommer 2023 haben wir es nicht eilig und ich kann klarstellen, dass es keine Vorabsprachen mit irgendwelchen Vereinen gibt", sagte sein Berater Marjan Sisic zuletzt bei "Sky". Ein Winter-Wechsel scheint ohnehin komplett ausgeschlossen.

Was Gvardiol, der erst im Sommer 2021 für knapp 20 Millionen Euro von seinem Heimatverein Dinamo Zagreb zu RB Leipzig gewechselt war, für Europas Schwergewichte so interessant macht, liegt auf der Hand.

Bei den Sachsen wuchs er nach den Abgängen von Dayot Upamecano und Ibrahima Konaté schnell in die Rolle des Abwehrchefs hinein.

In Katar absolviert er für Kroatien bereits sein zweites großes Turnier nach der EM 2021, verpasste noch keine einzige Minute und spielt einen starken Part an der Seite des 13 Jahre älteren Routiniers Dejan Lovren.

Spitzenwerte bei der Fußball-WM in Katar

Drei Gegentore kassierten die Kroaten im bisherigen Turnierverlauf auch dank ihres Bollwerks im Abwehrzentrum lediglich.

Zwar pendeln sich Gvardiols Zweikampfwerte sowohl in der Bundesliga als auch bei der WM bei für einen Innenverteidiger eher mittelmäßigen 60 Prozent ein.

Andererseits hat er in Katar aber auch statistische Spitzenwerte vorzuweisen: Gvardiol klärte von allen Spielern der Endrunde die meisten gefährlichen Aktionen (34).

Nur ein Abwehrspieler - der Niederländer Jurriën Timber (10) - fing mehr Bälle durch aktives Eingreifen ab als der kroatische Shooting-Star (8).

Beeindruckend zudem und ein Indiz für sein geschicktes Verhalten in direkten Duellen: In nunmehr 510 Einsatzminuten in Katar griff Gvardiol nur fünfmal zu einem Foul. In der Bundesliga sind es sogar nur vier Regelverstöße in 764 Minuten.

"Der Himmel ist das Limit für ihn"

Gvardiol agiert bereits in seinem jungen Alter wie ein Fels in der Brandung. Das schätzen seine Teamkollegen. "Er ist nie nervös, immer ruhig", schwärmte Mittelfeldspieler Nikola Vlasic. "Der Himmel ist das Limit für ihn."

Nach dem Finale, das Gvardiol mit seinen Kroaten am Sonntag (16:00 Uhr) bestreiten könnte, wird die FIFA den besten Nachwuchsspieler der WM wählen.

Der 20-Jährige steht auf der Liste der möglichen Kandidaten, neben Spielern wie Jude Bellingham (England), Cody Gakpo (Niederlande) oder Gavi (Spanien).

2018 in Russland schnappte sich Kylian Mbappé diese Auszeichnung. Ein weiterer Superstar, den Gvardiol in Katar noch stoppen könnte - nach Romelu Lukaku in der Gruppenphase, Neymar oder Richarlison im Viertelfinale sowie womöglich Lionel Messi im Duell der Kroaten gegen Argentinien um den Endspiel-Einzug am Dienstag (20:00 Uhr).

Lars Wiedemann