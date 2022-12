Angeblicher Bayern-Flirt wird wohl zum Rekord-Transfer

IMAGO/Markus Ulmer

Cody Gakpo soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Bei der Fußball-WM in Katar spielte sich der Niederländer Cody Gakpo in den Fokus zahlreicher Topklubs. Auch der FC Bayern soll die Fühler nach dem Offensivspieler ausgestreckt haben. Doch für den Profi der PSV Eindhoven müsste ein möglicher Abnehmer wohl eine Rekord-Summe berappen.

Das kündigte Eindhovens Geschäftsführer Marcel Brands in einer Talkshow des PSV-Fanklubs "Eeuwig Trouw" an.

"Man muss realistisch bleiben. Wenn man über Cody Gakpo und den damit verbundenen Preis spricht, gibt es vielleicht zehn bis zwölf Klubs in Europa, die sich ihn leisten können", hob der PSV-Boss hervor.

Zwar wurde noch nicht konkret über eine mögliche Ablöse gesprochen, "aber wenn der richtige Verein kommt, würde Cody gerne gehen", so Brands, der betonte, dass Gakpo nur gehen darf, wenn ein neuer Transferrekord erzielt wird: "Es muss sowieso ein Rekordtransfer für den PSV werden."

50 Millionen Euro für Cody Gakpo?

Rekord-Abgang Eindhovens ist derzeit der Mexikaner Hirving Lozano, der zur Saison 2019/2020 für 45 Millionen Euro zum italienischen Top-Klub SSC Neapel wechselte.

Laut Reporter Marco Timmer, der für das Portal "Voetbal International" berichtet, müsste ein Interessent für Gakpo rund 50 Millionen hinblättern. Der 23-Jährige ist noch bis 2026 an die PSV Eindhoven gebunden.

In dem Talk machte Funktionär Brands allerdings auch klar, dass es noch keine konkreten Anfragen für Gakpo gibt. "In den Medien sieht es so aus, als ob alle Klubs Schlange stehen, aber die Realität ist, dass wir noch nichts über Interesse oder ähnliches wissen", so der 60-Jährige.

Cody Gakpo unter anderem beim FC Bayern gehandelt

Neben Manchester United, Real Madrid und dem FC Liverpool zählt angeblich auch der FC Bayern zu den Vereinen, die Gakpo unter Vertrag nehmen wollen.

Einem Abgang im Januar scheint Gakpo nicht abgeneigt. "Aktuell konzentriere ich mich auf die Nationalmannschaft. Ich werde schauen, was im Winter passiert. Im Fußball ist alles möglich", sagte er Ende November.

Zuvor hatte Gakpo der "NOS" bereits gesagt, dass er im kommenden Sommer den nächsten Schritt machen wolle.