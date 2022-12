FC Bayern bei Félix aus dem Rennen?

IMAGO/Apo Caballero

Joao Félix wird beim FC Bayern gehandelt

Joao Félix gilt als einer der heißesten Kandidaten auf einen Winter-Transfer. Der FC Bayern wird immer wieder als potenzieller Abnehmer genannt. Jedoch scheint ein anderer Spitzenklub das Rennen um den Offensivspieler von Atlético Madrid anzuführen.

Wie die spanische Sportzeitung "Marca" berichtet, soll der FC Arsenal aktuell die besten Karten im Poker um den 23-Jährigen haben. Die Londoner führen derzeit die Premier League an. Cheftrainer Mikel Arteta setzt in der Offensive auf junge Leistungsträger wie Martin Ödegaard (23) oder Bukayo Saka (21).

Um Félix letztlich an die Themse zu lotsen, muss sich Arsenal zunächst aber einmal gegen die prominente Konkurrent durchsetzen.

Manchester United, Chelsea, Aston Villa, Paris Saint-Germain, der FC Barcelona sowie der FC Bayern wurden in den vergangenen Wochen mit Félix in Verbindung gebracht. Obwohl der Portugiese noch bis 2026 an Atlético Madrid gebunden ist, scheint ein Transfer im Januar nicht ausgeschlossen.

Schreckt der FC Bayern bei der Ablöse zurück?

"Ich denke, dass er das höchste Niveau der Welt hat, aber aus Gründen, die jetzt nicht genannt werden sollen, ist die Beziehung zwischen Simeone und ihm nicht gut und seine Motivation nicht die beste", gab Atléticos Vereinschef Gil Marín gegenüber "TVE" zuletzt Einblicke in Félix' Verhältnis zu seinem Trainer.

"Es ist verständlich, dass er darüber nachdenkt, uns zu verlassen, aber ich würde mich freuen, wenn er bei uns bleibt, auch wenn das nicht die Idee des Spielers ist", führte Marín aus und ließ mit dieser Aussage weiter aufhorchen.

Ob der FC Bayern bei Félix ernst machen wird, ist laut der "Marca" offen. Die mögliche Ablöseforderung dürfte den deutschen Rekordmeister aber abschrecken lassen. Atlético würde einem Betrag von 100 Millionen Euro inklusive Boni angeblich zustimmen, wollte die "AS" unlängst erfahren haben. Für den FC Bayern wohl schlicht zu viel Geld.