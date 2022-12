Enthüllt: FC Bayern führt erste Gespräche mit WM-Held

IMAGO/Cristian de Marchena

Dominik Livakovic könnte der Neuer-Ersatz beim FC Bayern werden

Nach dem Verletzungs-Schock bei Manuel Neuer werden zahlreiche Torhüter mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Während zunächst Alexander Nübel als heißester Kandidat galt, steht nun anscheinend der kroatische WM-Held Dominik Livakovic im Fokus. Sogar zu ersten Gesprächen beider Parteien soll es bereits gekommen sein.

Um auf das Saison-Aus von Manuel Neuer zu reagieren, bieten sich dem FC Bayern derzeit mehrere Möglichkeiten. Intern steht mit Sven Ulreich ein erfahrener Ersatz bereit. Offen ist, ob die Münchner dem 34 Jahre alten Routinier zutrauen, in der Rückrunde den Posten des Stammtorhüters zu übernehmen.

Daher kursieren rund um die Säbener Straße derzeit Gerüchte über eine alternative Lösung. Zunächst rückte in diesem Zusammenhang der Ex-Schalker Alexander Nübel in den Fokus. Der 26-Jährige ist bis zum Sommer vom FC Bayern an die AS Monaco ausgeliehen. Jedoch soll sich der Bundesligist mit einem anderen Keeper beschäftigen.

FC Bayern kontaktiert wohl Management von WM-Held

Bereits am Samstag berichtete die "Bild" von einem Interesse der Münchener am kroatischen WM-Helden Dominik Livakovic. Sportvorstand Oliver Kahn war beim Viertelfinale zwischen Kroatien und Brasilien im Stadion vor Ort und konnte sich so schon einmal ein eigenes Bild von dem 27-Jährigen machen.

Mit überragenden Paraden brachte Livakovic die brasilianischen Superstars zur Verzweiflung und behielt im Elfmeterschießen die Oberhand. Eine Leistung, die auch den ehemaligen Weltklasse-Torwart Kahn scheinbar schwer beeindruckt hat.

Denn die Bosse des FC Bayern haben offenbar erste Gespräche mit dem Management von Livakovic aufgenommen. Das berichtet der Pay-TV-Sender "Sky". Wirklich konkret sei es in diesen aber noch nicht gewesen, die Verhandlungen würden sich noch im Anfangsstadium befinden, heißt es weiter.

Bei Dinamo Zagreb besitzt Livakovic noch einen Vertrag bis 2024. Der kroatische Rekordmeister hat dementsprechend im Poker um den Elfmeter-Helden das letzte Wort und kann über einen vorzeitigen Abgang des Keepers frei verhandeln.