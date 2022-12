Medien: Gosens lehnt Schalke-Angebot ab

IMAGO/Francesco Scaccianoce

Robin Gosens will aktuell offenbar nicht zum FC Schalke wechseln

Im Zuge der Transfer-Offensive für die zweite Jahreshälfte hat Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 offenbar bei einem echten Hochkaräter angefragt: Robin Gosens, selbst bekennender Fan der Knappen, soll ein Angebot der Königsblauen vorgelegen haben. Einem Bericht aus Italien zufolge hat er seinen Daumen jedoch gesenkt.

Seit Robin Gosens in der Serie A den Durchbruch geschafft hat, ist der linke Flügelspieler auch in Deutschland ein beliebter Interviewpartner. Schon in mehreren Mediengesprächen hat der gebürtige Emmericher dabei klargestellt, von einem Engagement in der Bundesliga zu träumen - am liebsten bei seinem Herzensverein FC Schalke 04.

Umso trauriger dürften viele Fans der Gelsenkirchener nun sein. Denn nach Informationen der "Gazzetta dello Sport" hat Gosens eine Schalker Leih-Offerte für den Winter vor wenigen Tagen abgelehnt.

Bei seinem Stammklub Inter Mailand konnte sich der deutsche Nationalspieler a.D. bislang nicht durchsetzen, eine Trennung zur Rückserie wurde medial schon mehrfach thematisiert. S04 sucht wiederum händeringend nach Verstärkungen für das Projekt Klassenerhalt.

Gesamtpaket für den FC Schalke 04 kaum zu stemmen

Was auf den ersten Blick also passen könnte, ist bei genaurerer Betrachtung kaum zu realisieren. Gosens' Arbeitspapier bei Inter ist noch bis 2026 gültig, im Falle eines Verkaufs, den die Nerazzurri bevorzugen sollen, würde eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich fällig.

Für die finanziell schwer angeschlagenen Knappen nicht zu stemmen, ebenso wie das Salär des 28-Jährigen, das bei knapp drei Millionen Euro pro Jahr liegen soll.

Daher haben die Schalker Verantwortlichen offenbar auf eine Leihe samt Gehaltsbeteiligung durch Inter gehofft - am Ende vergeblich. Gosens wolle sich in Mailand durchsetzen und habe seinem deutschen Lieblingsklub deshalb selbst abgesagt, meldet die "Gazzetta".