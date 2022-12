Winter-Wechsel von Bayern-Star wohl vom Tisch

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Marcel Sabitzer (r.) bleibt wohl vorerst beim FC Bayern

Marcel Sabitzer ist beim FC Bayern trotz ansprechender Leistungen kein Stammspieler. Aus diesen Grund ranken sich immer wieder Abschiedsgerüchte um den zentralen Mittelfeldmann. Ein Transfer im Januar scheint aber ausgeschlossen zu sein.

"Marcel Sabitzer spielt nicht regelmäßig für Bayern München, aber er wird im Januar beim Verein bleiben", berichtete der italienische Journalist Fabrizio Romano bei "caughtoffside.com".

Der Plan sei es, "bis zum Ende der Saison bei Bayern zu bleiben und sich dann zu Gesprächen zu treffen, um über seine Zukunft zu entscheiden", führte der Transfer-Experte aus.

Sabitzer ist noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden. Im zentralen Mittelfeld muss sich der 28-Jährige in der Regel hinter Joshua Kimmich und Leon Goretzka anstellen.

Unlängst meldete "Sky Sport Austria", dass der Österreicher um seine Zukunft in München zittern muss. Sabitzer sei erster Streichkandidat im Kader des deutschen Branchenführers, wenn der angedachte Transfer seines Landsmanns Konrad Laimer eingetütet werden sollte.

Droht Marcel Sabitzer beim FC Bayern das Aus?

Der Abräumer von RB Leipzig wird seit längerem beim FC Bayern gehandelt, Ende Juni läuft sein Arbeitspapier in Sachsen aus. Angeblich ist der ablösefreie Wechsel zum Rekordmeister mittlerweile beschlossene Sache.

Sollte es Laimer im Sommer tatsächlich zum FC Bayern ziehen, wäre für Sabitzer wohl kein Platz mehr, zumal die Münchner mit Ryan Gravenberch noch einen weiteren zentralen Mittelfeldspieler in den eigenen Reihen haben.

In den vergangenen Monaten wurde Sabitzer mit dem FC Liverpool sowie Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht. Allerdings sei der Spielmacher bei den beiden Premier-League-Klubs im letzten Sommer nie im Gespräch gewesen, berichtete Romano. Auch zwischen der AS Rom aus der Serie A und Sabitzer sei es nicht konkret gewesen, so der Reporter.