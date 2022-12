Bericht: Pavard-Entscheidung beim FC Bayern gefallen

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Benjamin Pavard (l.) erlebt die WM in Katar von der Ersatzbank

Bei der Fußball-WM in Katar wurde Benjamin Pavard vom gesetzten Stammspieler zum ersten Gratulanten degradiert. Seit dem Auftakt gegen Australien (4:1) hat der Rechtsverteidiger keine einzige Sekunde mehr bestritten, spielt unter Didier Deschamps keine Rolle mehr. Auch beim FC Bayern könnte seine Zeit schon bald enden.

Dies liegt allerdings am 26-Jährigen selbst. Wie die "Sport Bild" vermeldete, soll Pavard selbst bereits über seine mittelfristige sportliche Zukunft entschieden haben. Demnach sei es für ihn ausgeschlossen, überhaupt Gespräche mit dem FC Bayern über ein neues Arbeitspapier über den Sommer 2024 hinaus zu führen. Für den Weltmeister von 2018 ist laut dem Fachmagazin klar: Er will nach der laufenden Saison weg aus München.

Kein Spiel der FIFA-WM 2022 verpassen? Dieser TV-Sender überträgt alle 64 Partien live*

Bei dann noch einem Jahr Restvertragslaufzeit winkt dem FC Bayern immerhin noch eine Ablösesumme für Pavard, der seit dreieinhalb Jahren Platzhirsch auf der rechten Abwehrseite ist und 2020 die Champions League gewann.

Laut dem Medienbericht schaut sich der deutsche Rekordmeister bereits nach potenziellen Neuzugängen für die Rechtsverteidiger-Position um. Konkrete Namen wurden dabei allerdings noch nicht kolportiert.

Pavard ignorierte Mittellinien-Verbot von Deschamps

Dass Pavard noch während des WM-Turniers am Mittwoch gegen Marokko (ab 20:00 Uhr) oder später im kleinen oder großen Finale am Wochenende neue Werbung in eigener Sache betreiben darf, scheint derzeit unrealistisch.

Deschamps parkte seinen einstigen Stammspieler nun bereits vier Partien über die gesamte Spielzeit auf der Ersatzbank, unter anderem neben seinem Münchner Mannschaftskollegen Kingsley Coman.

Unter anderem soll ein grober taktischer Schnitzer Pavards den Ausschlag für seine Degradierung gewesen sein. Im ersten WM-Spiel von Les Bleus gegen Australien soll er sich der Anweisung mehrfach widersetzt haben, über die Mittellinie zu gehen. Deschamps bestrafte die Ignoranz des Bayern-Stars mit der Ersatzbank ab.

Seit dem ist Pavard nur noch in der Rolle des ersten Gratulanten wiederzufinden, wie TV-Aufnahmen und Bilder in den sozialen Medien mit ihm und seinen Teamkollegen aus den letzten Tagen belegen.

*Wir arbeiten in diesem Beitrag mit Affiliate-Links. Wenn Sie über diese Links ein Produkt kaufen, erhalten wir vom Anbieter eine Provision. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo und wann Sie ein Produkt kaufen, bleibt natürlich Ihnen überlassen.