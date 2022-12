Reis verrät seinen Plan für Schalkes Klassenerhalt

IMAGO/Revierfoto

Thomas Reis ist Cheftrainer beim FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 rangiert zum Jahreswechsel auf dem letzten Platz in der Bundesliga, steht fünf Punkte hinter dem rettenden Platz 15 entfernt. Cheftrainer Thomas Reis hat nun verraten, wo er die wichtigsten Stellschrauben sieht, dass es am Saisonende doch noch für den Klassenerhalt der Königsblauen reichen könnte.

Zuallererst müsse die hohe Anzahl an leichten Gegentoren deutlich reduziert werden. Mit 32 Gegentreffern nach 15 Spielen stellt der FC Schalke die zweitschlechteste Defensive der Liga, hat erst zweimal in der gesamten Bundesliga-Spielzeit die Null gehalten (0:0 gegen VfL Wolfsburg, 1:0 gegen Mainz 05).

Außerdem erklärte Reis, wie er der durchaus höheren individuellen Qualität bei den anderen Mannschaften in der Rückrunde entgegen treten wolle.

"Unsere Spieler müssen eine bessere Mentalität, größere Willensstärke und mehr Bereitschaft als andere haben. Und dazu Fehler minimieren", erklärte der S04-Coach im Gespräch mit der "Sport Bild".

Reis erklärt: Darum sitzt Büskens nicht mehr auf der Schalke-Bank

Diese speziellen Schalker Tugenden seien laut dem 49-Jährigen die Grundvoraussetzung dafür, noch an den direkten Abstiegskonkurrenten wie dem VfL Bochum, dem VfB Stuttgart oder Hertha BSC vorbeiziehen zu können.

Auch auf der Trainerbank der Schalker gibt es bekanntlich Veränderungen zum neuen Kalenderjahr. So wird Schalke-Ikone Mike Büskens, der als Interimstrainer den Wiederaufstieg mit den Knappen in diesem Jahr erreicht hatte, künftig nicht mehr im Innenraum zugegen sein.

Thomas Reis erklärte seine Entscheidung, eine neue Sitzordnung des Trainer- und Betreuerteams herbeizuführen: Die Schalker Bank sei "definitiv zu voll" gewesen.

"Je mehr Leute auf der Bank sitzen oder in der Kabine sind, umso größer kann die Unruhe werden. Die Spieler sollen sich auf meine Ansagen konzentrieren können, was in unserer lauten Veltins-Arena ohnehin nicht einfach ist. Da hilft's nicht, wenn zu viele Leute gleichzeitig aufspringen und ins Spielfeld reinrufen", so der neue S04-Coach, der fortan primär von seinem Co-Trainer Markus Gellhaus unterstützt wird.

Reis holte bisher vier Punkte mit dem FC Schalke 04

Schalkes Eurofighter Büskens wird die Spiele fortan von der Tribüne aus beobachten und sich verantwortlich um die größten Nachwuchstalente im Verein kümmern.

"Ich möchte klarstellen, dass ich niemanden degradiert oder stumpf weggeschickt habe. Ich habe zuvor mit jedem Einzelnen in Ruhe darüber geredet und Perspektiven besprochen. [...] Gerade was Buyo (Mike Büskens, Anm. d. Red.] betrifft, war es extern ein größeres Thema als intern. Wir haben über zwei Stunden zusammengesessen und uns gefragt, wo er sich sieht. Am Ende ist genau das dabei rauskommen, was er künftig macht", erklärte Reis.

Der Schalker Übungsleiter hatte seinen Posten im Oktober dieses Jahres als Nachfolger von Frank Kramer übernommen. Bisher hat er in vier Spielen vier Zähler mit den Königsblauen geholt.