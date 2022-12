Darum ist auch Kimmich plötzlich ein "Problemfall"

IMAGO/Markus Ulmer

Joshua Kimmich erlebte in Katar den schlimmsten Tag seiner Karriere

Nach der Winterpause muss der FC Bayern seine halbe Hintermannschaft umbauen. Manuel Neuer fällt mit gebrochenem Schien- und Wadenbein ebenso bis zum Saisonende aus wie Lucas Hernández nach seinem Kreuzbandriss. Doch die beiden langzeitverletzten Stammspieler sind nicht die einzigen Sorgen, die die Münchner Klubbosse derzeit umtreiben.

Auch im defensiven Mittelfeldspieler und der Führungspersönlichkeit Joshua Kimmich sehen die Verantwortlichen um Vorstandsboss Oliver Kahn, Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Cheftrainer Julian Nagelsmann aktuell einen "Problemfall", wie es in einem Bericht der "Sport Bild" formuliert wurde.

Beim 26-Jährigen gehe es dabei weniger um eine Verletzung, als vielmehr um den mentalen Zustand, der den Entscheidern des FC Bayern derzeit Sorgen bereite.

Nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase bei der Fußball-WM in Katar hatte Kimmich vom "schlimmsten Tag meiner Karriere gesprochen" und offen zugegeben, Sorgen vor einem mentalen Problem zu haben: "Wir fahren wieder nach Hause. Dementsprechend habe ich echt Angst, in ein Loch zu fallen", hatte Kimmich nach dem Costa-Rica-Spiel (4:2) der Deutschen gesagt.

Bosse des FC Bayern tauschten sich über Kimmich aus

Der Mittelfeldspieler, welcher beim entscheidenden Gruppenspiel von Bundestrainer Hansi Flick auf die Rechtsverteidiger-Position zurückbeordert wurde, stellte seine Enttäuschung heraus, dem eigenen Führungsanspruch nicht gerecht worden zu sein: "Ich fürchte, dass das Ausscheiden mit meinem Namen in Verbindung gebracht wird. Ich bin 2016 dazugekommen, davor war Deutschland immer im Halbfinale. Dann kommt man dazu und scheidet zweimal in der Vorrunde aus, im letzten Jahr im Achtelfinale. Das ist nichts, wofür man stehen möchte."

Die Bayern-Bosse befürchten, dass sich diese riesige Enttäuschung bei Kimmich auch auf die Leistungen im Trikot des deutschen Rekordmeisters abfärben könnte.

Nach Informationen der "Sport Bild" haben Kahn, Salihamidzic und Nagelsmann sich untereinander über Kimmich ausgetauscht. Er soll die volle Rückendeckung vom Klub erhalten, um nach der Weihnachtspause schnellstmöglich wieder an sein Top-Level herangeführt zu werden. Ob das gelingen wird, wird erst die Rückrunde zeigen, die am 20. Januar mit dem Bundesliga-Knaller gegen RB Leipzig startet.