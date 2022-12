Enthüllt! So teuer wäre die "One Love"-Binde geworden

IMAGO/ULMER/Markus Ulmer

Die "One Love"-Binde sorgte für große Kontroversen

Es war ein Streitthema, welches zumindest hierzulande die ersten Tage vor und nach WM-Start die öffentliche Debatte dominierte: Die umstrittene One-Love-Kapitänsbinde. Nach unmissverständlichen Ankündigungen der FIFA, das Tragen des Stoffstückes mit drakonischen Strafen zu belegen, verzichteten alle Nationen in Katar auf das Tragen der Binde. Jetzt wurde enthüllt, was genau die angeblichen Strafen des Fußball-Weltverbandes gewesen wären.

Neben der deutschen Nationalmannschaft hatten ursprünglich auch die Teams aus England, Niederlande, Dänemark, Belgien, Wales, Frankreich und der Schweiz vorgehabt, die "One Love"-Binde bei den WM-Spielen zu tragen, die für Vielfalt, Offenheit und Toleranz stehen sollte.

Gewagt hat es sich letztlich keine einzige Mannschaft, mittlerweile ist das Thema vor dem großen Finale am Sonntag (ab 16:00 Uhr) ohnehin abgehakt.

Die "Sport Bild" will nun erfahren haben, wie hoch die Strafe tatsächlich gewesen wäre, wenn die "One Love"-Binde am Arm eines Spielführers getragen worden wäre.

FIFA brachte eigene Kapitänsbinden heraus

Der jeweilige Mannschaftskapitän wäre noch vor Anpfiff mit einer Gelben Karte bedacht worden, außerdem hätte der Verband des jeweiligen Landes 250.000 Euro Strafe erhalten.

So zumindest will es das Fachmagazin von einem anderen WM-Teilnehmer als Deutschland erfahren haben. Um welches Land es sich dabei genau gehandelt hat, blieb unbekannt.

Länder wie Deutschland oder England hatten im Vorfeld des WM-Turniers angekündigt, eine Strafe, sei sie sportlicher oder finanzieller Natur, in Kauf zu nehmen. Getragen wurde die umstrittene Kapitänsbinde am Ende aber von keiner einzigen Nation.

Stattdessen hatte die FIFA eine eigene Binde entworfen, auf denen Statements wie "No Discrimination", "Protect Children" oder "Education for All" zu lesen waren.