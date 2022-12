Medien: BVB vor grundsätzlicher Einigung mit Moukoko

IMAGO/Laci Perenyi

Youssoufa Moukoko ist der torgefährlichste Angreifer des BVB in dieser Saison

Die Klärung der Zukunft von Youssoufa Moukoko hat bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund Priorität. Offenbar ist der BVB im Vorhaben, mit dem 18-Jährigen zu verlängern, mittlerweile einen Schritt weiter gekommen.

Der BVB steht vor einer grundsätzliche Einigung mit Youssoufa Moukoko über eine Vertragsverlängerung, berichtet "Ruhr Nachrichten". Wie lange das neue Arbeitspapier gültig sein wird, ist nicht näher bekannt. Moukokos jetziger Vertrag würde nach der laufenden Saison auslaufen.

Der offizielle Vollzug des neuen Kontrakts wird nach Angaben der Regionalzeitung aber nicht mehr in diesem Kalenderjahr erwartet. "Bild" hatte daher zuletzt über erste Zweifel und Bedenken beim BVB berichtet, was die Zukunft des Offensiv-Juwels betrifft. Zudem haben gleich mehrere Topklubs in Europa ein Auge auf Moukoko geworfen und könnten sich die aus Dortmunder Sicht ungünstige Lage ausnutzen.

Kein Vorstoß des FC Chelsea?

Unter anderem wurde der Youngster zuletzt mit einem Wechsel zum FC Chelsea in Verbindung gebracht. Wie "Ruhr Nachrichten" melden, haben die Blues jedoch bislang keinen ernsthaften Versuch unternommen, Moukoko von einem Wechsel zu überzeugen. Auch dem FC Bayern und dem FC Barcelona wurde bereits Interesse nachgesagt, wirklich konkret wurden diese Gerüchte ebenfalls nicht.

Geht es nach dem italienischen Transfer-Experten Fabrizio Romano, ist eine Einigung zwischen Moukoko und dem BVB indes noch nicht erzielt worden. Der Revierklub müsse vielmehr sein aktuelles Angebot schnellstmöglich erhöhen, da sonst zwei bis drei Topklubs im Januar in den Poker einsteigen würden. Um welche Vereine es sich dabei handeln soll, verriet Romano nicht. Interesse bestehe jedoch sowohl aus England als auch aus Spanien.

Youssoufa Moukoko kam 2016 in den Nachwuchsbereich von Borussia Dortmund, im Alter von nur 15 Jahren rückte er erstmals in den Profikader. Einen Tag nach seinem 16. Geburtstag debütierte er in der Bundesliga und wurde wenig später zum jüngsten Torschützen im deutschen Oberhaus aller Zeiten. Seit 2022 ist er deutscher Nationalspieler, seine starken Leistungen in der Hinrunde der Saison 2022/23 brachten ihn einen Platz im WM-Kader des DFB ein.