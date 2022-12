Platzt der Katar-Vertrag des FC Bayern?

IMAGO

Qatar Airways ist seit mehreren Jahren Großsponsor beim FC Bayern

Der Sponsoring-Deal zwischen dem FC Bayern und Qatar Airways läuft im kommenden Sommer aus. Eine erneute Verlängerung ist beim deutschen Rekordmeister umstritten. Die Mitglieder fordern mehrheitlich das Ende der Zusammenarbeit, die dem Klub aber Jahr für Jahr eine Millionensumme einbringt. Jetzt könnte ein neuer Vertrag aus einem ganz anderen Grund platzen.

Wie es in einem Bericht der "Sport Bild" heißt, steht die weitere Zusammenarbeit zwischen dem FC Bayern und Qatar Airways mittlerweile wegen etwas anderem auf der Kippe als den lautstark vorgetragenen Bedenken aus der Anhängerschaft des Vereins.

Die Katarer selbst sollen nach der deutschen Performance bei der WM im eigenen Land in Zweifel stellen, ob sie mit dem größten Fußballverein aus Deutschland überhaupt weiter zusammenarbeiten wollen.

Die ewig anhaltende Diskussion um die "One Love"-Kapitänsbinde sowie die umstrittene "Mund-zu-Geste" der Deutschen vor dem Gruppenspiel gegen Japan, bei der auch viele Bayern-Stars mitmachten, soll zu dieser Haltung bei den Verantwortlichen bei Qatar Airways geführt haben.

Bosse des FC Bayern reisten bereits nach Katar

Vor knapp einer Woche reiste Vorstandsboss Oliver Kahn gemeinsam mit Marketingvorstand Andreas Jung in den Wüstenstaat, um Verhandlungen mit dem bisherigen Premiumsponsor zu führen.

Ob und welche Resultate dabei herausgekommen sind, ist bisher noch völlig offen.

Fakt ist, dass Qatar Airways in den letzten Jahren satte 25 Millionen Euro per anno an den FC Bayern für den Sponsoring-Deal überwies. Eine Riesensumme, die selbst beim deutschen Branchenprimus nicht problemlos zu ersetzen wäre.

Am 6. Januar bricht der Tross des FC Bayern in Richtung Katar auf, um in Doha sein Wintertrainingslager aufzuschlagen. Neben weiteren Gesprächen vor Ort wollen die Bayern-Protagonisten dann daran arbeiten, das ramponierte Image der Deutschen in Katar wieder zu verbessern.

Dass der WM-Ausrichter über den Sommer 2023 hinaus selbst weiterhin langfristig mit den Münchnern zusammenarbeiten will, scheint mittlerweile aber überhaupt nicht mehr klar zu sein.