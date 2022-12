Sanches offenbart psychische Probleme während Bayern-Zeit

unknown

Kam beim FC Bayern München nicht zurecht: Renato Sanches

Renato Sanches verbrachte beim deutschen Rekordmeister FC Bayern zwei äußerst schwere Jahre. Die Entscheidung, nach München zu wechseln, bereut er in der Rückbetrachtung zwar nicht. Doch der Millionen-Transfer kam letztlich zu früh in der Karriere des Portugiesen. Psychische Probleme verstärkten die schwierige Situation beim FC Bayern nur noch weiter.

35 Millionen Euro Ablöse hatte der FC Bayern München im Sommer 2016 für Portugals EM-Star Renato Sanches auf den Tisch gelegt und sich damit gegen zahlreiche Konkurrenten auf dem Transfermarkt durchgesetzt. Wenig später wurde Sanches zum "Golden Boy" gekürt, einer steilen Karriere beim Bundesliga-Primus schien nichts mehr im Weg zu stehen.

"Ich habe mich für die Bayern entschieden, weil sie mich wirklich wollten. Wenn dich so ein Klub unter Vertrag nehmen will, ist es unmöglich abzulehnen", verriet der Mittelfeldspieler in einem Gespräch mit dem Magazin "Views".

Doch das einstige Top-Talent hatte beim FC Bayern schon früh mit großen Problemen zu kämpfen gehabt. "Es war ein schwieriger Übergang. Ich war allein, war 19 und dachte, ich wäre bereit, allein zu sein und mich dieser Herausforderung zu stellen. Aber jetzt weiß ich, dass ich es nicht war", offenbarte Sanches, der einen so schweren Start im neuen Klub "nicht erwartet" hatte.

Renato Sanches beim FC Bayern "einsam und verletzt"

"Ich habe mit Bayern die richtige Wahl getroffen, aber zu früh", meinte der heutige PSG-Profi nun. Erschwerend kam hinzu, dass sich Sanches damals gleich im ersten Training in München verletzte, sodass mehrere Faktoren zusammen kamen: "Ich bin einsam, verletzt, 19 Jahre jung und psychisch läuft es offensichtlich nicht gut."

Psychische Gesundheit sei im Fußball "fragil", führte Sanches aus, "weil es nur ein schlechtes Spiel braucht für dich, damit du deine Moral verlierst. Man muss Wege finden, um über die Leistung hinaus positiv zu bleiben, man muss an sich glauben". Dies habe er beim FC Bayern nicht geschafft. In 2017/18 wurde er an Swansea City in die Premier League verliehen, ehe er 2019 an Lille OSC verkauft wurde. 35 Bundesliga-Spiele, ein Tor, sprangen für den FC Bayern lediglich heraus.

Zwar habe er "bessere Angebote" als das von LOSC bekommen, die Entscheidungsträger im Norden Frankreichs hätten ihm aber "Liebe geschenkt", wodurch er sich wieder motivieren konnte. "Das war es, was ich damals brauchte. Für mich war es ein guter Transfer."

Nach einer guten Saison in Lille ging er im vergangenen Sommer für 15 Millionen Euro zum Spitzenklub PSG, wo er in dieser Spielzeit zur erweiterten Stammformation gehört.