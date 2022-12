Wann endet die Leidenszeit bei Schalke-Star Zalazar?

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Rodrigo Zalazar fehlt dem FC Schalke schon seit Monaten

In der Aufstiegssaison war er einer der ganz großen Helden beim FC Schalke 04, wurde mit seinen Toren zu einem der königsblauen Publikumslieblinge. In der aktuellen Saison allerdings hinkt Rodrigo Zalazar der großen Erwartungshaltung an ihn im wahrsten Sinne des Wortes weit hinterher, fällt er doch schon seit Monaten verletzt aus. Wie geht es weiter mit dem Mittelfeldstar, mit dem S04 noch den Klassenerhalt schaffen will?

Erst viermal stand Zalazar in der laufenden Bundesliga-Spielzeit in der Startelf der Gelsenkirchener. Seit Anfang Oktober hat der Uruguayer keine einzige Minute mehr auf dem Rasen gestanden, nachdem er sich einen komplizierten Mittelfußbruch zugezogen hatte.

Wann kehrt der Kreativspieler, der im Aufstiegsjahr 2021/2022 sechs Tore für die Knappen schoss, endlich wieder zurück? Schalkes neuer Cheftrainer Thomas Reis zuckte im Gespräch mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" bei dieser Frage nur mit den Schultern.

"Wenn ich das wüsste", konnte der S04-Coach selbst keine präzise Antwort geben. "Es kommt immer darauf an, wie der Heilungsverlauf ist und wie sich der Fuß verhält, wenn er wieder zum ersten Mal gegen den Ball getreten hat. Ich bin da kein Arzt", so Thomas Reis, unter dem Zalazar noch keine einzige Trainingseinheit bestritten hat.

Eintracht Frankfurt besitzt eine Rückkaufoption für Zalazar

Schalkes Übungsleiter stellte aber klar, dass der Mittelfeldmann "in den ersten Spielen 2023 definitiv nicht zur Verfügung stehen wird". Die Hoffnungen vieler S04-Anhänger auf ein zeitnahes Comeback schon im Januar haben sich damit zerschlagen.

Offen ist auch noch genauso, wie es mit Zalazar nach Saisonende weitergehen wird. Zwar haben die Gelsenkirchener ihren Aufstiegshelden mittlerweile bis 2026 an den Klub gebunden. Allerdings wurde mit Eintracht Frankfurt eine Rückkauf-Klausel in Höhe von vier Millionen Euro vertraglich festgelegt.

Ob die Eintracht diese Option ziehen wird, ist nach derzeitigem Kenntnisstand noch völlig offen.