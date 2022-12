Hoffenheim gewinnt Sieben-Tore-Spektakel

FIRO/FIRO/SID/

Georginio Rutter traf doppelt für 1899 Hoffenheim

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat das erste von drei ausstehenden Testspielen vor der Weihnachtspause gewonnen.

Das Team von Trainer Andre Breitenreiter setzte sich gegen den Drittliga-Tabellenführer SV Elversberg 4:3 (2:0) durch.

Für die TSG trafen Georginio Rutter doppelt (23./41.), Tom Bischof (57.) und U19-Spieler David Mokwa (63.).

Abwehrspieler Ermin Bicakcic wurde in der zweiten Hälfte eingewechselt und kam erstmals in dieser Saison für das Bundesliga-Team zum Einsatz.

Der zweite und einzige Test vor Zuschauern findet am Samstag gegen den Drittligisten 1860 München statt.

Zum Abschluss der Testspielreihe empfangen die Kraichgauer am Dienstag den Zweitligsten Greuther Fürth, ehe es für die Mannschaft am 21. Dezember in den Weihnachtsurlaub geht.