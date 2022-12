Monaco fordert Entschädigung bei Nübel-Abgang

IMAGO/Thierry Breton

Alexander Nübel ist noch vom FC Bayern an die AS Monaco ausgeliehen

Der FC Bayern München will umgehend auf die schwere Verletzung von Kapitän Manuel Neuer reagieren und den zur AS Monaco ausgeliehenen Alexander Nübel vorzeitig zurückholen. Für die Franzosen ein Horrorszenario, eine Entschädigung wird einem Medienbericht zufolge gefordert.

Alexander Nübel soll nach den Plänen von Bundesliga-Primus FC Bayern so schnell wie möglich nach München zurückkehren. Der 26 Jahre alte Schlussmann hütet seit Sommer 2021 das Tor der AS Monaco, eigentlich geht sein Leihvertrag noch bis zum Saisonende.

Sein Berater Stefan Backs bestätigte bei "Sky": "Ja, die Bayern wollen Alexander zurückholen und haben mich darüber informiert." Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll sogar seinen USA-Urlaub vorzeitig abgebrochen haben, um das Torwart-Problem zu lösen.

Noch vor wenigen Tagen war die Situation gänzlich anders: Bevor sich Manuel Neuer im Urlaub den Unterschenkel gebrochen hatte, ging es vielmehr um die Frage, ob sich Alexander Nübel im Sommer womöglich dauerhaft einen neuen Klub sucht. Durch die Vertragsverlängerung von Nationaltorwart Neuer im Mai, durch die das Arbeitspapier bis 2024 ausgedehnt wurde, schien Nübels Abschiedsszenario immer wahrscheinlicher zu werden.

Bayern-Leihgabe Nübel wird bei der AS Monaco geschätzt

Das neue Szenario dürfte Nübel zwar kurzfristig die erhofften Einsätze beim FC Bayern garantieren, seinen derzeitigen Klub aber vor eine große Herausforderung stellen: Bei der AS Monaco ist der gebürtige Paderborner unter Trainer Philippe Clement nämlich absolut gesetzt.

Vorstandsmitglied und Sportdirektor Paul Mitchell, zuvor bei RB Leipzig Leiter der Scoutingabteilung, gilt als großer Fan des Deutschen. Ein Abgang wäre für den Kaderplaner daher "eine Riesenüberraschung", heißt es bei "RMC Sport". Laut der französischen Sportzeitung "L'Équipe" werde Nübel in Monaco "geschätzt", auch wenn er in dieser Saison bisweilen heftig in der Kritik stünde. Der "kicker" weiß zu berichten, dass die neuen Bayern-Pläne keine "Hurra-Rufe" im Süden Frankreichs auslösen.

Monaco fordert angeblich Entschädigung vom FC Bayern

Sollte der FC Bayern den Leihspieler im Januar zurückholen, würde zunächst der 27 Jahre alte Thomas Didillon in der Hierarchie hochrücken. Der Franzose ist jedoch ebenfalls nur bis zum Saisonende ausgeliehen und eigentlich kein adäquater Ersatz. Dritter Torwart ist der gerade einmal 19 Jahre alte Yann Lienard.

Wie "L'Équipe" ausführt, fordert Monaco im Fall eines Leih-Endes daher eine Entschädigung vom FC Bayern. "Bevor Alexander oder ich darüber reden, muss sich der FC Bayern erstmal um Monaco kümmern", wird zudem Nübel-Berater Stefan Brack bei "RMC Sport" zitiert.