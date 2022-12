Karaman über S04: "Wir wirken nicht mehr so verzweifelt"

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Kenan Karaman vom FC Schalke 04 blickt optimistisch in Richtung Klassenerhalt

Bislang lief die Bundesliga-Saison des FC Schalke 04 in jeglicher Hinsicht ungenügend. Besonders die Offensivleistung der Knappen ließ in den bisherigen Spielen zu wünschen übrig. Auch Sommer-Neuzugang Kenan Karaman konnte sich noch nicht als Verstärkung präsentieren und blieb bislang ohne Tor in der Bundesliga. Doch der Deutsch-Türke ist optimistisch, dass die Königsblauen dennoch den Klassenerhalt schaffen.

Als Last-Minute-Transfer fand Kenan Karaman im zurückliegenden Sommer den Weg zurück nach Deutschland. Als Bundesliga-erfahrener Stürmer sollte der 28-Jährige für eine Belebung der Offensive sorgen. Noch blieb Karaman aber blass und trat noch nicht als die erhoffte Verstärkung in Erscheinung.

In den bisherigen neun Einsätzen gelangen dem großgewachsenen Offensivspieler weder ein Tor noch eine Vorlage. Doch Karaman blickt zuversichtlich auf die anstehenden Aufgaben.

"Der Trainer fordert viel von uns Offensivspielern. Es gibt sehr viele Spielformen, in denen der Zug zum Tor im Mittelpunkt steht", wird Karaman vom "kicker" zitiert.

Karaman lobt Stimmung beim FC Schalke 04

Neu-Coach Thomas Reis sei hauptverantwortlich dafür, dass der ehemalige Nationalspieler der Türkei noch an den Klassenerhalt glaubt. "Ich finde der Trainer hat eine klare Spielidee. Ich denke auch, das hat man in den letzten Spielen gesehen, weil wir nicht mehr so verzweifelt wirken in unserem Spiel. Das tut uns sehr gut", sagte Karaman in einer Medienrunde am Rande des Trainings am Mittwoch.

Nach der Entlassung von Frank Kramer im Oktober, übernahm Reis das Ruder in Gelsenkirchen. Von den Qualitäten des ehemaligen Bochumers ist Karaman überzeugt: "Er gibt uns klare Anweisungen und hat eine klare Idee. Das haben wir gebraucht. Es gilt jetzt nur noch, dass wir das zu 100% auf dem Platz umsetzen."

Trotz der schwierigen Ausgangssituation, mit der der FC Schalke 04 in die verbleibenden Spiele startet, ist Karaman sicher, dass den Königsblauen der Klassenerhalt gelingt. "Trotz unseres letzten Tabellenplatzes spüre ich auch so eine Stimmung in der Mannschaft, die sehr, sehr positiv ist. Das gibt mir einfach Mut, das gibt mir Hoffnung. Wir freuen uns einfach auf die Rückrunde und denken, dass wir unser Ziel am Ende auch erreichen werden", erklärte Karaman