Katar bekommt, was es wollte

IMAGO/Yukihito Taguchi

Die WM in Katar endet am Sonntag zuende

Unzählige katarische Fahnen wehen in den Straßen Dohas, die Vorfreude auf das Duell der "Botschafter" Lionel Messi und Kylian Mbappé steigt: Alles ist angerichtet für den Nationalfeiertag und das perfekte Ende des prestigeträchtigen Multimilliardenprojekts - zumindest aus der Sicht Katars. Denn obwohl das Nationalteam des umstrittenen Gastgebers kläglich gescheitert ist, wird das Emirat am Sonntag in gewisser Weise doch Weltmeister.

Schon jetzt steht fest: Emir Tamim bin Hamad Al Thani hat mit dieser WM genau das bekommen, was er wollte - aller (westlicher) Kritik zum Trotz. Weil entweder Messi oder Mbappe, die Stars von Katars Aushängeschild Paris St. Germain, mit dem WM-Pokal jubeln werden. Aber auch, weil Hochglanzbilder um die Welt gingen und Katar seine Position in einer konfliktgeladenen Region und der ganzen Welt stärkte.

Doch was bleibt? Es deutet sich an, dass die mit Abstand teuerste WM der Geschichte nur der vorläufige Höhepunkt in einem noch größeren katarischen Masterplan war. Im Hintergrund wird bereits der nächste große Coup vorbereitet. Das Ziel? Olympia 2036! Längst schwärmen die Katarer etwa von einer gigantischen Klimaanlage für den Marathon.

Man müsse "anerkennen, dass Katar diese WM sehr gut organisiert", sagte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, dessen Wirtschaft enge Verbindungen zum Emirat besitzt. Die Olympia-Chancen dürften keineswegs schlecht stehen, Katars Einfluss ist schließlich immens - und wächst immer weiter. In der Sportwelt, aber auch in der Politik, wie nicht nur der jüngste Korruptionsskandal im EU-Parlament zeigt.

Die Forderung von Menschenrechtlern nach einem Entschädigungsfonds der FIFA dagegen dürfte vergebens sein. Ebenso die Hoffnung auf eine vollständige Aufklärung der Todesfälle von Arbeitsmigranten. Alleine zwei starben im Turnierverlauf im Zusammenhang mit der WM, bei den jahrelangen Vorbereitungen sollen es laut offiziellen Angaben auf Stadion-Baustellen drei gewesen sein.

Infantino als Sprachrohr Katars

Geschickt machte sich der Wüstenstaat FIFA-Boss Gianni Infantino als Sprachrohr zunutze, das Emirat und der Weltverband ließen sich nicht von ihrem Weg abbringen. Nicht von den Stimmen aus der westlichen Welt seit der von Korruptionsvorwürfen begleiteten Vergabe, nicht von Diskussionen über "One Love", Regenbögen oder tote Arbeiter - und nicht von der Kritik am zweifelhaften Umgang mit Solidaritätsaktionen für die Protestbewegung im Iran.

Sport habe nichts mit Politik zu tun, sagte Nasser Al-Khelaifi, PSG-Boss und Katars inoffizieller Sportstratege, bei Sky UK. Dabei waren Palästina-Fahnen bei arabischen Fans omnipräsent, das Emirat nutzte die WM dazu demonstrativ zur Verbesserung der Beziehungen mit Saudi-Arabien, das 2030 als Kandidat für die Ausrichtung gilt. Nebenbei brachte es den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und andere kritische Nationen zum Einknicken.

Staaten wie Katar oder Saudi-Arabien "werden sich nicht demokratisieren, um eine WM auszurichten", sagte Nahost-Experte Jakob Krais dem Deutschlandfunk. Menschenrechtler warnen schon lange gar vor einem Rückfall. Die Reformen, laut Amnesty International und Co. oftmals unzureichend umgesetzt, könnten zurückgenommen werden, wenn das Scheinwerferlicht ausgeknipst wird - im Arbeitssektor, aber auch in der Gesellschaft.

In der arabischen Welt wird Katars Inszenierung als Erfolg angesehen. Die umstrittenste WM der Geschichte dürfte in vielen Ländern, wie Infantino es versprochen hat, tatsächlich als die beste der Geschichte gesehen werden. Dort, wo all die Skandale und Probleme keine Rolle spielen.