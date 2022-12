Matthäus: Mbappé hat noch einen Makel

IMAGO/Richard Gordon/Icon Sportswire

Kann mit Frankreich den WM-Titel verteidigen: Kylian Mbappé

Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus wird das WM-Finale am Sonntag (16:00 Uhr) zwischen Argentinien und Frankreich im Lusail Iconic Stadium verfolgen. Besonderes Augenmerk liegt vorab natürlich auf den beiden Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappé. Letzterem, so Matthäus, fehlt trotz des bereits gewonnenen WM-Titels von 2018 noch etwas, um zu den absoluten Superstars zu zählen.

13 WM-Einsätze, in denen er sagenhafte neun Tore und drei Vorlagen lieferte, hat Kylian Mbappé mit seinen gerade einmal 23 Jahren bereits zu verzeichnen. 2018 gewann er mit Frankreich erstmals die Weltmeisterschaft, nun kann er der entscheidende Spieler sein, der sein Land zur Titelverteidigung führt. Mit 33 Treffern für die Nationalmannschaft rangiert Mbappé in Frankreichs Bestenliste zudem schon auf Platz sechs.

Nicht wenige sehen den PSG-Superstar daher schon jetzt auf einer Ebene mit Frankreich-Legenden wie Michel Platini oder Zinédine Zidane. Nicht aber DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus: "Ihm fehlen noch die Titel mit seinem Klub. Meister in Frankreich zu werden ist schön und gut, aber die Champions League fehlt noch", meinte er bei "Bild".

Von der Qualität her bringe Mbappé zwar "alles mit", um in der "Liga der ganz Großen mitzuspielen", führte Matthäus aus. "Aber mich würde es interessieren, wie er sich bei Real Madrid, in Liverpool oder bei ManCity schlägt. Ob er dann auch den Unterschied macht wie in Frankreich."

Matthäus: Messi ist "deutlich aggressiver" als früher

Lionel Messi sei daher schon längst in der Riege der absoluten Superstars angekommen, so Matthäus. Der Argentinier sei auch ohne den Gewinn des Weltmeistertitels in "einer Reihe mit Maradona und Pelé" zu nennen. Der 35-Jährige gewann viermal in seiner Karriere die Champions League, siebenmal erhielt er den Ballon d'Or.

Im Vergleich zu den Jahren zuvor zeige sich Messi in Katar "deutlich aggressiver", diskutiere etwa viel häufiger mit Gegenspielern und Schiedsrichtern. "Er zeigt sich nicht nur spielerisch und sportlich, sondern auch, dass er sich nicht mehr alles gefallen lässt. Das kommt bei den Argentiniern gut an."