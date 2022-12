BVB-Profi sorgt offenbar für Ärger - Wechsel nach England?

IMAGO/Ralf Treese

Steht beim BVB bis 2026 unter Vertrag: Donyell Malen (M.)

Für Donyell Malen verliefen die vergangenen Monate alles andere als rund: Bei Borussia Dortmund zeigte der Offensivspieler nicht die erhofften Leistungen, Holland-Nationaltrainer Louis van Gaal sah daher von einer WM-Nominierung ab. Während seine Oranje-Kollegen in Katar bis ins Halbfinale stürmten, hatte der BVB-Star offenbar Ärger. Zudem mehren sich Wechsel-Gerüchte.

Donyell Malen hat Streit mit seinen Nachbarn, wie "Ruhr Nachrichten" und "Bild" berichten. Baumaßnahmen auf dem Grundstück des Niederländers im Dortmunder Vorort Berghofen haben demnach die Anwohner alarmiert, die anschließend ihre Sorgen auf einer Sitzung der Bezirksvertretung äußerten.

Bei umfangreichen Umbaumaßnahmen wurde anscheinend das Hanggrundstück des BVB-Stars begradigt, zahlreiche Bäume wurden dabei gefällt. Dass nun auch die alten Hainbuchen abgesägt werden, sollte mit der Bürger-Beschwerde verhindert werden. Auch das örtliche Umweltamt wurde bereits eingeschaltet.

Die besorgten Anwohner bekräftigten gegenüber den "Ruhr Nachrichten" indes, dass weiterhin eine gute Nachbarschaft zum BVB-Profi gepflegt werden soll. Das gelte auch für weitere Dortmunder Spieler, die ebenfalls am Dortmunder Stadtrand wohnen. Immerhin: Auf Bitten der Nachbarn wurde zumindest vorerst das Fällen weiterer Bäume ausgesetzt.

Flieht Malen im Winter in die Premier League?

Malen war im Sommer 2021 von der PSV Eindhoven zum BVB gewechselt, der Bundesligist zahlte 30 Millionen Euro für den Angreifer. In Schwung gekommen ist der 23-Jährige aber seither nicht. Nach einer passablen Debütsaison mit neun Pflichtspieltoren strauchelt Malen in 2022/23. Erst einen Treffer hat er in 17 Einsätzen erzielen können.

Dass die Klubspitze um Sportdirektor Sebastian Kehl damit alles andere als zufrieden ist, wurde zuletzt mehr als deutlich. "Natürlich haben wir nicht erst in der Analyse festgestellt, dass einige unserer Spieler – insbesondere in der Offensive – nicht jene Leistungen gezeigt haben, die wir von ihnen und die sie selbst von sich erwarten müssen", sagte Kehl mit Blick auf Malen Ende November in der "Sport Bild".

Zwar hatte der Sportdirektor angekündigt, man werde im Januar "noch deutlicher einfordern", dass sich Malen und weitere formschwache BVB-Spieler "kritisch hinterfragen" und künftig "härter im Umgang mit sich selbst" sind. Dass der Niederländer jene Chance aber überhaupt noch bekommt, ist Medienberichten zufolge zumindest fraglich.

Zunächst hatte der italienische Transfer-Experte Gianluca Di Marzio von einem Interesse des FC Sevilla berichtet. Nun legte dessen Reporterkollege Rudy Galetti nach: Malen stünde auf dem Zettel gleich mehrerer Klubs in ganz Europa, Tottenham Hotspur sei einer davon. Beim BVB besitzt er noch einen Vertrag bis Sommer 2026.