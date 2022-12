Millionen-Klausel in Manuel Neuers Vertrag?

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern wohl sechs Monate

Rund ein halbes Jahr wird Manuel Neuer wegen seines Unterschenkelbruchs ausfallen und nicht seinem Beruf als Profi-Fußballer nachgehen können. Millionenschwere Gehalts-Einbußen muss der Torhüter des FC Bayern aber wohl nicht befürchten.

Dafür könnte eine Klausel sorgen, die womöglich im Vertrag des 36-Jährigen beim deutschen Rekordmeister verankert ist und ihm eine Weiterzahlung seines Gehalts in Höhe von angeblich 21 Millionen Euro pro Jahr über die für Berufstätige üblichen sechs Wochen hinaus garantiert.

"Bild" zufolge haben mehrere Profis des FC Bayern eine solche Option im Arbeitspapier stehen. Sie gilt demnach in der Regel für sechs Monate, würde also genau Neuers Ausfallzeit abdecken.

Möglich ist zudem, dass der Münchner Kapitän auch privat für den Verletzungsfall vorgesorgt hat. Bei den Summen, um die es im Profi-Fußball geht, ist das allerdings gar nicht so einfach.

"In Deutschland bieten nur wenige Versicherer das sogenannte Krankentagegeld, das heißt Lohnfortzahlung, an – in aller Regel aber auch nicht in der benötigten Höhe. Ein Anbieter, der dies kann, sind zum Beispiel die Lloyd’s Versicherer in London/Brüssel. Damit könnte Manuel Neuer oder jeder andere Spieler bis zu hundert Prozent seines Netto-Gehalts absichern", schilderte Marco Prestin, Experte für Profisport-Versicherungen, gegenüber "Bild".

FC Bayern könnte sich ebenfalls absichern

Ihm zufolge könnte sich auch der FC Bayern für die Lohnfortzahlungen an seine Profis absichern.

"Es besteht die Möglichkeit für den Verein, selbst eine längere Karenzzeit als die gesetzlich geregelten sechs Wochen Lohnfortzahlung zu seinen Gunsten über eine Versicherung abzusichern, sofern dies im Arbeitsvertrag so geregelt ist", sagte Prestin.

Klar ist: Neuers Verletzung ist kein Fall für die Berufsgenossenschaft. Da er sich den Bruch bei einer privaten Ski-Tour zuzog, handele es sich "nicht um einen Arbeitsunfall", stellte Prestin heraus.