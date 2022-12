Hamann bringt Argentinien-Keeper bei Bayern ins Spiel

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Zweifelt am Standing von Alexander Nübel beim FC Bayern: TV-Experte Dietmar Hamann

Wie reagiert der FC Bayern auf den monatelangen Ausfall von Kapitän Manuel Neuer? Ein möglicher Plan sieht vor, den derzeit verliehenen Alexander Nübel zurück nach München zu beordern. Ein anderer wäre die Verpflichtung eines neuen Torhüters. Ex-Bayern-Profi Dietmar Hamann bringt nun einen Mann ins Spiel, der bei der Weltmeisterschaft für Aufsehen gesorgt hat.

"Wenn die Bayern-Bosse der Meinung sind, dass sie jetzt einen Keeper holen, der das Potenzial hat, auf Jahre das Bayern-Tor zu hüten, könnte man auch an den argentinischen Nationalspieler Emiliano Martínez von Aston Villa denken oder den Schlussmann der Kroaten prüfen", schreibt Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann in seiner "Sky"-Kolumne.

Kroatien-Torwart Dominik Livakovic war bereits kurz nach Bekanntwerden der Verletzung von Manuel Neuer beim FC Bayern gehandelt worden, laut "Bild" ist an den Gerüchten aber nichts dran.

Martínez war 2010 als Juniorenspieler zum FC Arsenal gewechselt, durchsetzen konnte sich der Argentinier in London aber nie. 2020 folgte der Transfer zu Aston Villa, wo er seither die Nummer eins ist.

Sein bislang größter Karriere-Erfolg ist der Gewinn der Copa América im vergangenen Jahr, mit seiner Nationalmannschaft kann er sich am Sonntag (16:00 Uhr) nun zum Weltmeister küren.

Neben Martínez und Livakovic waren in den vergangenen Tagen mehrere Torhüter mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht worden.

Die Münchner haben allerdings noch zwei weitere Optionen: Einerseits könnte Ersatzmann Sven Ulreich für den Rest der Saison aufrücken, andererseits könnte der an die AS Monaco ausgeliehene Alexander Nübel vorzeitig zurückkehren. Entsprechende Pläne der Bayern wurden von Beraterseite bereits bestätigt.

Hamann zweifelt an Nübels Standing beim FC Bayern

Hamann traut dem 26-Jährigen zu, "dass er in den kommenden sechs Monaten unter Beweis stellt, ein würdiger Neuer-Ersatz und auf Dauer die Nummer eins in München zu sein". Leicht werde dies aber nicht, schließlich werde nach Neuers Genesung erneut die heikle Frage nach dem Stammplatz im Tor gestellt werden. "Ich finde, sie sollten einen Torwart verpflichten, dem dann garantiert wird, dass er eine wirkliche Chance hat, auch nach Neuers Rückkehr im Tor zu bleiben, wenn er es in den kommenden Monaten mit guter Leistung verdient."

Ob Nübel das nötige Standing beim FC Bayern genießt, bezweiflt der "Sky"-Experte: "In diesem Verein die Nummer eins zu sein, ist etwas ganz anderes als in den meisten Klubs der Welt. Und die Fußstapfen von Manuel Neuer sind vielleicht die größten, die es gibt."