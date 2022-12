Torsten Frings vor Rückkehr zum BVB?

Frank Wenzel/Eibner-Pressefoto via www.imago-image

Torsten Frings könnte als Co-Trainer beim BVB anheuern

Borussia Dortmund hat auf der Suche nach einem neuen Co-Trainer offenbar zwei Top-Kandidaten ausgemacht. Einer davon soll der frühere Nationalspieler und BVB-Profi Torsten Frings sein.

Das berichtet "Sky". Demnach stehe Frings neben dem erfahrenen Armin Reutershahn auf der Liste der möglichen neuen Assistenten für Chefcoach Edin Terzic ganz oben. Zudem nennt der TV-Sender Dirk Bremser, der aktuell als Co-Trainer bei Zweitligist Holstein Kiel arbeitet, als weiteren Kandidaten.

Frings ist aktuell als TV-Experte tätig und vereinslos, nachdem er im April 2021 beim SV Meppen entlassen wurde.

Von 2016 bis 2017 hatte er als Cheftrainer bei Darmstadt 98, zuvor als Assistent des Profi-Teams sowie der U23 von Werder Bremen gearbeitet.

Profi-Einsätze unter anderem auch für BVB und FC Bayern

Seine Spielerkarriere verlief deutlich schillernder: Frings spielte neben seinem Ausbildungsverein Alemannia Aachen für Werder, den BVB und den FC Bayern. Von 2011 bis 2013 ließ er seine aktive Laufbahn beim FC Toronto in der nordamerikanischen MLS ausklingen.

Insgesamt absolvierte er unter anderem 402 Bundesligaspiele sowie 45 Einsätze in der Champions League. 79 A-Länderspiele stehen zudem in seiner Statistik.

Reutershahn arbeitet seit mehr als drei Jahrzehnten als Co-Trainer, unter anderem bei Bayer bzw. KFC Uerdingen, beim Hamburger SV, bei Eintracht Frankfurt und zuletzt bis zum Sommer bei Borussia Mönchengladbach unter Adi Hütter. Bremser hatte vor seinem Engagement in Kiel bereits für Klubs wie den 1. FC Nürnberg, VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach gearbeitet. In der Saison 2021/22 war er kurzzeitig Interims-Cheftrainer in Kiel.

BVB sucht erfahrenen Assistenten

Beim BVB ist eine Assistentenstelle frei, weil Peter Hermann Anfang Dezember überraschend seinen Posten wegen gesundheitlicher Probleme aufgegeben hatte.

"In ihm verlieren wir nicht nur einen erfahrenen, fachlich exzellenten Trainer, sondern auch einen tollen Menschen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl über den 70-Jährigen, der erst zu Beginn der laufenden Saison nach Dortmund gewechselt war.

Klar scheint, dass auch Terzics neuer Co-Trainer erneut Erfahrung mitbringen soll. Das trifft auf Frings, umso mehr aber noch auf Reutershahn zu.