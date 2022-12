Schalke-Routinier spricht offen über Zukunft

IMAGO/Markus Fischer

Bleibt Maya Yoshida beim FC Schalke 04?

Maya Yoshida möchte nach einer starken Fußball-WM mit der japanischen Nationalmannschaft nun dem FC Schalke 04 zum Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga verhelfen. Die sportliche Zukunft des Innenverteidigers ist unterdessen noch offen.

Maya Yoshida ist noch bis zum Saisonende an den FC Schalke 04 gebunden, besitzt aber eine Option auf ein weiteres Jahr.

"Es ist ganz einfach: Bestreite ich 25 Spiele und wir schaffen den Klassenerhalt, dann bleibe ich, dann verlängert sich mein Vertrag automatisch. Steigen wir ab, endet mein Vertrag. Ich glaube nicht, dass Schalke mich für die 2. Bundesliga behalten möchte", wird Yoshida bezüglich seiner S04-Zukunft von der "WAZ" zitiert.

Der 34.Jährige war vor der Saison als Ersatz für seinen Landsmann Ko Itakura von Sampdoria Genua nach Gelsenkirchen gekommen. In der Hinrunde konnte der Abwehrmann die Erwartungen nicht immer erfüllen.

"Ich konzentriere mich aber jetzt voll auf Schalke"

Bei der Fußball-WM in Katar wusste Yoshida aber zu überzeugen, bezwang mit Japan sowohl Deutschland (2:1) als auch Spanien (2:1). Erst im Achtelfinale war nach Elfmeterschießen gegen Kroatien Schluss.

Yoshida Zukunft in der japanischen Nationalmannschaft ist ebenfalls noch offen. "Auch die japanischen Reporter haben mir diese Frage immer wieder gestellt", erklärte der Routinier: "Normalerweise ist es nach einem großen Turnier immer schwer, sich sofort neu zu motivieren. Ich konzentriere mich aber jetzt voll auf Schalke. Uns steht eine schwierige Mission bevor."

Der FC Schalke 04 rangiert in der Fußball-Bundesliga aktuell auf dem letzten Platz. Unter Cheftrainer Thomas Reis zeigte der Trend vor der WM-Pause immerhin nach oben. Der Rückstand auf den Relegationsplatz, auf dem momentan der VfB Stuttgart steht, beträgt fünf Punkte. Nächster Gegner in der Bundesliga ist am 21. Januar Eintracht Frankfurt.