Negativ-Werte für Deutschland und Musiala

IMAGO/Moritz Mueller

Deutschland und Jamal Musiala ließen bei der Fußball-WM etliche Chancen liegen

Die Fußball-WM in Katar neigt sich ihrem Ende entgegen. Das Finale zwischen Frankreich und Argentinien am Sonntag ist der Abschluss eines Turniers, bei dem einige Rekorde fielen, Spieler unfreiwillig Ruhm erlangten und Deutschland negative Geschichte schrieb.

sport.de hat die zehn spannendsten Statistiken zur Fußball-WM 2022 zusammengestellt:

Deutschland und Brasilien die harmlosesten WM-Teilnehmer

Man kann dem DFB-Team nicht vorwerfen, dass es nicht alles versucht hätte, um das Vorrunden-Aus zu verhindern.

Doch der Unterschied zwischen Aufwand und Ertrag ging dramatisch auseinander: 69 Schüsse gab die deutsche Mannschaft in den drei Partien der Gruppenphase ab - 23 Abschlüsse pro Spiel also - und damit nach Abschluss der Vorrunde die meisten überhaupt.

Allerdings benötigte das Team von Hansi Flick aufgerundet zwölf Schüsse, um ein Tor zu erzielen - dies war gemeinsam mit Rekord-Weltmeister Brasilien die schwächste Ausbeute aller WM-Teilnehmer, die mindestens vier Tore erzielten.

WM-Legenden werden abgelöst

Bei der Fußball-WM in Katar mussten und müssen einige Legenden ihre Einträge in den Geschichtsbüchern streichen lassen. Besonders erwischte es Lothar Matthäus: Der deutsche Rekordnationalspieler hielt 24 Jahre lang mit 25 Einsätzen den Rekord. Im Endspiel wird Lionel Messi - sollte er zum Einsatz kommen - mit 26 WM-Spielen an ihm vorbeiziehen.

Manuel Neuer wurde gegen Costa Rica mit seinem 19. WM-Spiel zum Rekordtorhüter, muss diese Bestmarke im Finale voraussichtlich aber wieder abgeben - Frankreichs Hugo Lloris absolvierte im Halbfinale Spiel Nummer 19 und wird gegen Argentinien wohl mit 20 Partien Neuer hinter sich lassen.

Und dann wäre da noch Pelé, der sich seinen Rekord zumindest noch teilen darf: 77 Tore erzielte Brasiliens Legende in seiner Länderspiel-Karriere, den Titel des Rekordtorjägers muss er sich seit dem Viertelfinale der Selecao gegen Kroatien mit Neymar teilen.

Ronaldo bleibt torlos - in K.o.-Spielen

Cristiano Ronaldo verabschiedete sich im Viertelfinale gegen Marokko von der WM-Bühne - mit 37 Jahren wohl endgültig. CR7 muss mit dem Makel leben, dass er auch bei seiner fünften Weltmeisterschaft kein Tor in einem K.o.-Spiel erzielte!

Alle acht WM-Tore erzielte er für Portugal in der Gruppenphase, in 570 Minuten im K.o.-Modus traf Ronaldo bei 27 Schüssen kein einziges Mal. Im positiven Sinne trug sich Ronaldo ebenfalls in die Geschichtsbücher ein, denn seit seinem Tor gegen Ghana im ersten Gruppenspiel ist er der einzige Spieler, der bei fünf WM-Endrunden ein Tor erzielte.

Elfmeter-Killer Livakovic stellt Rekord ein

Kroatien setzte sich sowohl im Achtelfinale als auch im Viertelfinale im Elfmeterschießen durch.

Der Held stand im Tor: Dominik Livakovic parierte insgesamt vier Elfmeter und stellte damit einen WM-Rekord ein, denn zuvor hatten nur Landsmann Danijel Subasic 2018, Argentiniens Sergio Goycochea 1990 und Toni Schumacher (bei den zwei WM-Endrunden 1982 & 1986) vier Versuche in Elfmeterschießen pariert.

Klostermann ist der "Pass-König"

Der Deutsche Lukas Klostermann verabschiedete sich von der Weltmeisterschaft, ohne einen Fehlpass gespielt zu haben.

Der Defensiv-Allrounder von RB Leipzig darf sich deshalb als "Pass-König" bezeichnen, weil er bei seinen zwei Einsätzen alle 44 Zuspiele an den Mann brachte - unter den Spielern mit einer 100-prozentigen Passquote war das die höchste Anzahl an Pässen.

Brasiliens Marquinhos brachte diese Sicherheit allerdings bis zum Viertelfinale mit und hatte bei 364 gespielten Pässen eine Passquote von 95,9 Prozent.

Dumfries unfairster Spieler der Fußball-WM

Denzel Dumfries von Inter Mailand hatte seine Sternstunde im Achtelfinale, als er beim 3:1 über die USA ein Tor schoss und die anderen beiden auflegte.

Ansonsten fiel der rechte Mittelfeldspieler vor allem durch unfaire Aktionen auf: Von allen Akteuren war der 26-Jährige gemeinsam mit Teamkollege Jurriën Timber der Spieler mit den meisten Fouls (je 17). Da Dumfries im Viertelfinale gegen Argentinien zudem einen Platzverweis sah, geht er als unfairster Spieler des Turniers in die Statistik ein.

Karten-Rekord im Viertelfinale

Das Viertelfinalspiel zwischen Argentinien und den Niederlanden ging in die WM-Geschichte ein: 18 Mal zückte der viel beschäftigte Schiedsrichter Antonio Lohoz den gelben Karton - darunter auch Karten gegen den argentinischen Trainer Lionel Scaloni und dessen Assistenten Walter Samuel.

Die bisherige Rekordmarke lag bei "lediglich" zwölf Gelben Karten, darunter das Finale 2010 zwischen Spanien und den Niederlanden.

Musiala vergibt Chance um Chance

Jamal Musiala machte bei seinem ersten WM-Turnier mächtig auf sich aufmerksam. Allerdings war der 19-Jährige auch ein Sinnbild der deutschen Offensive - das gegnerische Tor schien wie vernagelt für den Bayern-Star: Ganze 12 Mal versuchte es Musiala und blieb torlos.

Kein anderer Spieler hatte im Turnierverlauf so viele Abschlüsse, ohne dabei ein Tor zu erzielen. Zweimal hatte Musiala Pech und traf das Aluminium.

Bei Brasilien bleibt niemand auf der Bank

Brasiliens Nationaltrainer Tite sorgte für ein Novum: Er setzte bis zum Viertelfinal-Aus gegen Kroatien alle 26 Spieler im Kader - inklusive der drei Torhüter - ein. So viele unterschiedliche Spieler wurden bei keinem WM-Turnier in der Geschichte von einer Nation eingesetzt.

Tite nutzte also die komplette Breite des Kaders aus - und das, obwohl bei der WM 2022 erstmals überhaupt 26 anstatt der bisher 23 Spieler in einem Kader erlaubt waren.

0:0 bei Fußball-WM in Katar in Mode

Gleich sieben Spiele bei der Weltmeisterschaft in Katar endeten mit einer Nullnummer - davon sechs allein in der Gruppenphase. Stand jetzt ist der Negativrekord der WM-Endrunden 1982, 2006, 2010 und 2014 damit eingestellt, ein trauriger Rekord ist also noch möglich.

Die Engländer spielten übrigens zum 22. Mal bei einer WM 0:0 und sind damit Spitzenreiter der Nullnummern.

Lars Wiedemann