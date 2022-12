Enthüllt: FC Bayern wird bei Sommer vorstellig

IMAGO/Borussia Mönchengladbach v RB Leipzig

Was läuft zwischen dem FC Bayern und Gladbach-Star Yann Sommer?

Der FC Bayern sucht nach der schweren Verletzung von Manuel Neuer nach einer Lösung für die Torhüter-Position. In diesem Zusammenhang beschäftigt sich der Rekordmeister wohl mit Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach.

Wie "Sky" berichtet, hat der FC Bayern "definitiv" Kontakt zum erfahrenen Schlussmann aufgenommen. Vor wenigen Tagen hatte bereits die "Sport Bild" den Schweizer als Kandidaten für die Münchner genannt. Pikant: Sommer ist nur noch bis zum Saisonende an Gladbach gebunden.

Laut "Sky" könne sich der 33-Jährigen einen Wechsel zum FC Bayern "durchaus vorstellen". Demzufolge plane der Eidgenosse aktuell keine Vertragsverlängerung am Niederrhein. Konkrete Verhandlungen mit den Münchnern sollen dem TV-Sender zufolge aber noch nicht stattgefunden haben.

FC Bayern will Nübel zurückholen

Allerdings bevorzugt der FC Bayern eine Rückholaktion von Alexander Nübel. Der 26-Jährige ist noch bis zum kommenden Sommer an die AS Monaco ausgeliehen. Wie es in den Bericht weiter heißt, würde der Klub aus der Ligue 1 den Keeper lieber fest verpflichten, anstatt ihn wieder an den FC Bayern abzugeben. Konkreten Kontakt zwischen dem FC Bayern und Nübel soll es aber noch nicht gegeben haben.

Sein Berater Stefan Backs bestätigte bei "Sky": "Ja, die Bayern wollen Alexander zurückholen und haben mich darüber informiert." Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll sogar seinen USA-Urlaub vorzeitig abgebrochen haben, um das Torwart-Problem zu lösen.

Wie "L'Équipe" unlängst vermeldete, fordert Monaco im Fall eines Leih-Endes eine Entschädigung vom FC Bayern. Eine Summe wurde in diesem Zusammenhang nicht genannt.

Bis zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Januar muss sich der FC Bayern entscheiden, wer Neuer ersetzen soll. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft hatte sich beim Skitourengehen einen Bruch des Unterschenkels zugezogen und fehlt die restliche Saison.