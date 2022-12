Bayern-Trainer steht Nübel im Weg - Neuer-Lager verärgert

Martin Hangen

Ist das Verhältnis zwischen Neuer, Tapalovic und Nübel belastet?

Der FC Bayern zieht in Erwägung, den eigentlich bis Saisonende ausgeliehenen Alexander Nübel vorzeitig nach München zurückzuholen, um so auf die schwere Verletzung von Torwart Manuel Neuer zu reagieren. Doch womöglich steht ein Trainer in den eigenen Reihen diesen Plänen im Weg.

Verhindert Bayern Münchens Torwarttrainer Toni Tapalovic eine mögliche Rückholaktion von Alexander Nübel? Jüngste Aussagen von Nübels Berater Stefan Backs lassen zumindest aufhorchen - und rufen zugleich heftige Kritik hervor. Backs sagte, angesprochen auf die Beziehung zwischen dem Torwart und dem Trainer gegenüber "Bild": "Es gibt kein Verhältnis, weil beide keinen Kontakt haben und hatten."

Das Boulevardblatt schlussfolgert somit: Solange Tapalovic Torwarttrainer beim FC Bayern ist, wird sich Nübel eine Rückkehr nach München nicht vorstellen können.

Der 42 Jahre alte Coach steht beim deutschen Rekordmeister schon seit 2011 unter Vertrag. Zuvor war Tapalovic als Spieler unter anderem beim FC Schalke 04 aktiv, wo er bereits mit Manuel Neuer zusammengearbeitet hatte. Beide pflegen seit jeher ein intimes und freundschaftliches Verhältnis, Tapalovic ist sogar Neuers Trauzeuge. Nübel war 2020 zum FC Bayern gewechselt und ein Jahr später an die AS Monaco verliehen worden.

Kritik am Nübel-Lager: "Warum ruft Alexander Nübel eigentlich nicht einfach an?"

Manuel Neuers Berater Thomas Kroth übte derweil scharfe Kritik am Vorgehen des Nübel-Lagers. "Warum ruft Alexander Nübel eigentlich nicht bei Manuel oder Toni Tapalovic einfach an und bespricht die Sachlage in aller Ruhe", polterte der Spieleragent bei "Bild": "Warum alles über die Öffentlichkeit?"

Kroth legte nach: "Die beiden kennen sich doch und außerdem waren es Tapalovic und Manuel, die frühzeitig dem FC Bayern die Empfehlung gaben, Nübel zu verpflichten. Sie haben also einen großen Anteil daran, dass Nübel 2020 zum FC Bayern wechselte."

Tapalovic soll sogar derjenige gewesen sein, der Nübel bei der AS Monaco als Leihspieler empfohlen haben soll und ihm so die Möglichkeit gab, sein Können als Stammtorwart zu zeigen.