Zurückgetretener Trainer sagt Sorry nach Younes-Vorfall

Ex-Utrecht-Trainer Henk Fraser entschuldigt sich nach Vorfall um Amin Younes

Nach Meldungen über seinen Ausraster im Training des FC Utrecht hat der zurückgetretene Trainer Henk Fraser einen Erklärungsversuch unternommen und sich für sein Verhalten entschuldigt. Zuvor hatte sich der frühere Eintracht-Frankfurt-Star Amin Younes krank abgemeldet.

Fraser hatte am Mittwoch im Trainingslager in Spanien seinen Rücktritt wegen seines Fehlverhaltens eingereicht. So war er einer Kündigung beim Tabellensiebten der Ehrendivision zuvorgekommen.

"Ich hatte mir vorgenommen, nicht viel darüber zu sagen", sagte Fraser in einem Interview mit dem niederländischen TV-Sender "NOS": "Aber das fand ich dann schwierig, weil die Berichte nicht unbedingt der Wahrheit entsprachen."

Fraser gab zu, Younes am Hals gepackt zu haben. "Ich wollte ihn am Kragen des Trainingsanzugs packen", sagte der 56 Jahre alte Coach.

Doch er sei abgerutscht und habe Younes am Hals erwischt. "Ich weiß, das war falsch. Ich habe meine Grenzen überschritten, und dafür entschuldige ich mich", meinte Fraser.

Ex-Utrecht-Trainer erklärt aber auch: Ich fand Younes' Reaktion "respektlos"

Anlass des Ausrasters war ein Zwischenfall beim Trainingsspiel in Utrecht, als ein umstrittenes Tor erzielt wurde. Trainer-Assistent Urby Emanuelson, der als Schiedsrichter fungierte, erkannte das Tor an. Damit war Younes nicht einverstanden.

Daraufhin entstand ein Handgemenge zwischen dem Spieler und Fraser. "Ich fand seine Reaktion einfach respektlos. Das war in meinen Augen aufsässig", betonte der Fußballlehrer.

Schon zu Beginn der Vorbereitungen auf die zweite Saisonhälfte hatte sich Fraser über Younes geärgert. "Die Gruppe hat knochenhart gearbeitet. Das hat mich sehr beeindruckt. Aber da war eine Person, die diesen Prozess gestört hat", sagte der Coach.

Fraser war im Juli zum FC Utrecht gekommen. Dafür hatte er seine Stelle als Trainerassistent von Bondscoach Louis van Gaal beim niederländischen Verband KNVB aufgegeben. Vor der Winterpause hatte Utrecht unter Fraser die letzten vier Spiele gewonnen.

Nach dem Zwischenfall hatte sich Younes am Montag vor dem geplanten Abflug ins Trainingslager nach Spanien krank abgemeldet.