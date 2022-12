Beim FC Bayern gescheitert? Youngster reagiert

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Torben Rhein steht noch bis Sommer 2025 beim FC Bayern unter Vertrag

Beim FC Bayern wurde Torben Rhein einst schon mit Bastian Schweinsteiger verglichen, der ganz große Durchbruch blieb bislang allerdings aus. Um den nächsten Schritt zu meistern, wagte der 19-jährige Mittelfeldspieler im Sommer 2022 daher einen Umweg und schloss sich für eine Saison dem österreichischen Erstligisten Austria Lustenau an. Nun äußerte sich der deutsche Juniorennationalspieler zu Vorurteilen, mit denen er sich seitdem konfrontiert sah.

Dass Torben Rhein dem Nachwuchs des FC Bayern vor der laufenden Saison den Rücken kehrte und sich auf Leihbasis ins beschauliche Lustenau verabschiedete, wurde von nicht wenigen Beobachtern als Anzeichen dafür gesehen, dass der Youngster beim deutschen Rekordmeister gescheitert ist. Für Rhein anfangs keine leichte Situation. Das gestand der gebürtige Berliner nun im Interview mit "transfermarkt.de".

"Für mich war es ein langer Prozess, zu verstehen, dass es auch negative Kommentare gibt und man diese akzeptieren muss, weil man sie nicht ändern kann", eröffnet der Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Silber 2020. Für ihn stehe inzwischen allerdings viel mehr im Vordergrund, dass er "fast in einem wöchentlichen Austausch mit Halil Altintop stehe. Für mich ist das ein Zeichen, dass mein Weg verfolgt wird", so Rhein.

Statistik dürfte den FC Bayern nicht umhauen

Altintop ist beim FC Bayern unter anderem als Talentemanager und für die verliehenen Spieler zuständig.

Was er von Rhein geboten bekommt, dürfte Altintop allerdings noch nicht vollends überzeugen. Anfangs musste das Talent sogar darum kämpfen, überhaupt für Lustenau auf dem Platz zu stehen. Inzwischen spielt Rhein zwar meist, ist aber selten über 90 Minuten mit von der Partie.

In 15 Pflichtspielen sammelte der Münchner Hoffnungsträger in Österreich bislang 652 Einsatzminuten. In dieser Zeit gelang ihm ein Assist. Ob diese Ausbeute beim FC Bayern Begeisterung weckt, darf zumindest angezweifelt werden.

Rheins Vertrag an der Säbener Straße endet im Sommer 2025.