Verrückte Zahlen zum verrückten WM-Finale

IMAGO/Pan Yulong

Lionel Messi und Kylian Mbappé stellten Bestmarken auf

Das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 gehört fraglos zu den spannendsten Partien, die eine WM-Endrunde jemals zu bieten hatte. Die völlig verrückte Berg- und Talfahrt zwischen Argentinien und Frankreich, die in einem 4:2-Sieg der Südamerikaner im Elfmeterschießen gipfelte, hatte eigentlich alles zu bieten - darunter zahlreiche Rekorde.

Dass Lionel Messi mit seinem Einsatz im WM-Endspiel sein 26. Spiel bei einer Weltmeisterschaft absolvierte und damit zum alleinigen Rekordkicker bei den Titelkämpfen der FIFA avancierte, dürfte noch lange als Bestmarke in den Statistikbüchern dieser Welt zementiert sein, der 35-jährige Argentinier sorgte bei seinem ersten WM-Triumph allerdings noch weitere einzigartige Werte.

Mit seinem Treffer zum 1:0 gegen Frankreich wurde Messi zum ersten Spieler der Fußball-Geschichte, der in der Gruppenphase, dem Achtelfinale, dem Viertelfinale, dem Halbfinale und dem Endspiel bei einer einzigen WM treffen konnte.

Dass neben Messi in Halbzeit eins auch noch der 34-Jährige Ángel di María traf, ist zudem außergewöhnlich: Von 74 Finaltorschützen waren bis zum Endspiel 2022 lediglich zwei 34 Jahre oder älter - nun kamen gleich zwei dazu. Übrigens: Älter als La Pulga (35 Jahre, 177 Tage) war bei einem Final-Treffer bislang nur der Schwede Nils Liedhom. Beim 2:5 gegen Brasilien zählte Liedholm 35 Jahre und 264 Tage.

Messi schließt zu DFB- und Brasilien-Legenden auf

Zudem reiht sich der siebenmalige Gewinner des Ballon d'Or in eine illustre Liste ein. Messi ist erst der neunte Spieler der Geschichte, der die Weltmeisterschaft, den Ballon d'Or und die Champions League gewinnen konnte. Franz Beckenbauer, Bobby Charlton, Kaka, Gerd Müller, Rivaldo, Ronaldinho, Paolo Rossi und Zinédine Zidane sind die weiteren Weltstars, denen dies gelang.

Frankreich sorgte derweil für ein eher unrühmliches Novum. Die Équipe Tricolore ist seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1966 das erste Team, das in der ersten Halbzeit eines WM-Finales nicht einen einzigen Schuss in Richtung Tor abgab. Frankreich selbst passierte dies zuvor sogar noch in keinem einzigen WM-Spiel.

Erst in der 71. Minute beendete Kylian Mbappé die irre Flaute. Sein Abschluss segelte allerdings deutlich über das Tor von Frankreich-Keeper Hugo Lloris.

Dass der französische Ausnahme-Fußballer es besser kann, bewies er allerdings wenig später. In der 80. Minute traf er vom Punkt, nur 94 Sekunden später zum 2:2 - der schnellste Doppelpack der Final-Geschichte.

Damit aber immer noch nicht genug: Nach seinem Treffer im Finale 2018 und seinem Dreierpack 2022, mit dem er Frankreich in der Verlängerung noch in den Elferkrimi rettete, ist Mbappé mit gerade einmal 23 Jahren der erste Spieler, der vier Tore in Weltmeisterschaftsendspielen erzielen konnte.

Der jüngste Coach macht das Rennen

Auch von der Seitenlinie gibt es Beachtliches zu vermelden: Der 44 Jahre alte Lionel Scaloni hat sich durch Argentiniens Finalsieg bei der Fußball-WM in Katar gegen Frankreich zum jüngsten Weltmeister-Trainer seit 1978 gekürt.

Damals hatte sein Landsmann César Luis Menotti die argentinische Auswahl beim Heimturnier im Alter von 39 Jahren zum WM-Triumph geführt. Scaloni war bei der Endrunde in Katar als jüngster Trainer aller teilnehmenden Teams an den Start gegangen.

Das torreiche Endspiel sorgte des Weiteren dafür, dass die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar mit einem Torrekord endete. Insgesamt fielen bei der WM 172 Tore - mehr als je zuvor.

Der bisherige Rekord lag bei 171 Treffern, die bei den Weltmeisterschaften 1998 und 2014 erzielt wurden.