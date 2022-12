Presse: "Messis Mentalitätsmonster fressen Frankreich auf"

IMAGO/Li Ga

Lionel Messi führte Argentinien zum WM-Titel

Die WM 2022 in Katar endete am Sonntag mit einem grandiosen Finale. Argentinien und Frankreich lieferten sich über 120 Minuten einen heißen Kampf. Erst im Elfmeterschießen krönten sich Lionel Messi und Co. zum Weltmeister. Die internationalen Pressestimmen zum Triumph der Südamerikaner:

DEUTSCHLAND

Bild: "Argentiniens WM-Weihnachtsmärchen. Was für ein Finale! Was für ein Drama! Was für ein Wahnsinn!"

RTL: "Messis Mentalitätsmonster fressen Frankreich auf und schießen ihn in die Unsterblichkeit."

kicker: "Im Elfmeterschießen: Messi und Co. krönen sich gegen Frankreich zum Weltmeister."

ntv: "Lionel Messi hat das spektakuläre Duell mit Kylian Mbappé gewonnen, eine ganze Nation erlöst und steht als Weltmeister nun auf einer Stufe mit Argentiniens Fußball-Gott Diego Maradona."

Süddeutsche Zeitung: "Der Fuß Gottes. Das fraglos spannendste Finale der WM-Historie schreibt viele Geschichten - doch am Ende erschafft Lionel Messi ein Werk für die Ewigkeit."

ARGENTINIEN

"Olé": "Ewige Herrlichkeit, Messi. Argentinien ist Weltmeister mit Messi als prägender Figur. Die Welt ist heute ein gerechterer Ort. Ehre sei Gott, Ehre sei Messi. Das Schicksal, das so oft so grausam mit ihm umzugehen schien, hatte die beste Rache für ihn auf Lager, den erträumten Tag, die erträumte Weltmeisterschaft, die Weihe, die ewig sein wird. Heute ist Messi in die Ewigkeit eingegangen. Heute ist er für diejenigen, die ihn von Anfang an unterstützt haben, und für diejenigen, die sich ihm später angeschlossen haben, für immer zum Helden geworden. Heute wird Messi der beste Spieler der Geschichte - sorry Diego."

La Nación: "Weltmeister! Messis Argentinien berührt den Himmel in Katar. (...) Argentinien Weltmeister. Argentinien Weltmeister. Wir müssen es wiederholen, um es zu verinnerlichen. Argentinien Weltmeister. Argentinien Weltmeister. Sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft. 36 Jahre haben wir gewartet. Drei Generationen. Jetzt wurde das Ziel erreicht.""

El Tribuno: "Argentinien Weltmeister!!!!!! Die Nationalmannschaft gewinnt in einem der besten Endspiele aller Zeiten."

Clarín: "Das Glück eines ganzen Landes. Argentina Campeon!"

FRANKREICH

L'Équipe: "Mbappe ist nicht genug. Nach einer unsichtbaren Stunde schreibt Kylian Mbappé weiter an seiner Legende mit einem Aufbruch für die Geschichtsbücher... Messi und Mbappé trafen beide - doch das Schicksal wählte Argentinien."

Le Parisien: "Die Blauen (waren) nah am Wunder. Messi ist endlich der Erben Maradonas"

Le Figaro: "Von Messis Albiceleste geschlagen, lassen die Blauen ihren Weltmeistertitel entgleiten. Am Sonntag sah die Welt einen legendären Kampf zwischen einer argentinischen Mannschaft, die sich ihren dritten Stern verdiente, und einer wacker kämpfenden französischen Mannschaft der Courage."

"RMC Sport": "Messi und die Albiceleste auf dem Dach der Welt trotz heldenhafter Franzosen und eines Dreierpacks von Mbappé."

ENGLAND

Daily Mail: "Argentinien im Traumland! Die Fans sind aus dem Häuschen, als Lionel Messi den Sieg über Frankreich in einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen erringt."

The Sun: "König der Löwen. DAS beste Finale, das es je gab. Gewiss das beste Fußballspiel, das es je gab. Der leicht verwirrte FIFA-Chef Gianni Infantino behauptete gestern, dass es die beste WM aller Zeit gewesen sei und nach diesem nervenaufreibendem, verblüffendem und absolut atemberaubendem Fußballspiel hat er jetzt vermutlich recht."

The Guardian: "Lionel Messi hat seine Siegermedaille und die Last der Welt wird sichtlich von seinen Schultern genommen. Er lächelt, strahlt wie ein kleiner Junge, einfach ein glücklicher Kerl. Was eine Vorstellung! Was eine Karriere! Was ein Finale."

SCHWEIZ

Blick: "Ein Endspiel für die Ewigkeit. Argentinien gewinnt einen Final für die Geschichtsbücher hochdramatisch im Penaltyschiessen und ist zum dritten Mal Weltmeister."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Argentinien ist Weltmeister, Messi wie Maradona. Frankreich geht im Elfmeterschießen k.o."

Corriere della Sera: "Argentinien ist Weltmeister. Es ist die WM von Leo, aber Ehre für Mbappé."

SPANIEN

AS: "Die Welt gehört Messi. Argentinien hat die Weltmeisterschaft nach Elfmeterschießen gewonnen und damit einen epischen Kampf zwischen ihm und Mbappé beendet."

Marca: "Leo, 'der Gott' Maradona begrüßt dich. Messi und Argentinien beenden alle Debatten."

Mundo Deportivo: "Messi und Argentinien haben ihren WM-Titel. In einem historischen Finale holte sich Argentinien nach einem Sieg im Elfmeterschießen gegen eine großartige französische Mannschaft den dritten Stern. Leo war mit zwei Toren gegen einen kämpferischen Mbappé, der einen Hattrick erzielte, entscheidend für den Erfolg."

USA

New York Times: "Krönung komplett! Lionel Messi holt sich die Krone"